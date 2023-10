Al menos cuatro grupos de rescate buscan a la fiscal desaparecida en Tablas Monte

Fuente: El Deber

Por su parte, Edson Coca, subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó que se está realizando todos los actuados investigados en conjunto con el Ministerio Público para determinar las responsabilidades, toda vez que es “evidente” que hubo falencias por parte de las empresas de turismo en este tipo de actividades.

“El delito que se inició es homicidio culposo, entonces, se está identificando a los propietarios, co-propietarios, quiénes fueron los promotores, monitores y guías, ya que esta actividad es de alto riesgo”, indicó.

Los familiares de la fiscal llegaron hasta el campamento para aguardar los informes de las brigadas. Totalmente conmocionado, Óscar Camacho, papá de la fiscal, expresó que no se moverá del lugar hasta tener un reporte del paradero de su hija.

“Sin mi hija no me voy, no me iré de aquí, ojalá la encontremos”, afirmó con la voz entre cortada ante los medios.

Ante este hecho, el responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo UGR, Fernando Fernández, pidió a la población tomar las debidas precauciones porque en esta época se registra intensas lluvias en el país, donde en las llamadas cabeceras de monte se dan las riadas, llevando todo a su paso.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que partieron 32 rescatistas del SAR de la Fuerza Aérea Boliviana y el SBRAB de la Armada boliviana para reiniciar las tareas de búsqueda y rescate a lo largo del extenso cauce del río.