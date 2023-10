Alemania responsabilizó a Hamas del sufrimiento que se está viviendo en Gaza e Israel

La ministra de Exteriores alemana repudió el accionar del grupo terrorista durante su participación este sábado en la Cumbre de la Paz de El Cairo, en donde representantes de 34 países y organizaciones internacionales se han reunido invitados por Egipto

Fuente: Infobae

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, responsabilizó hoy a Hamás “del sufrimiento de todos” en la Franja de Gaza y en Israel, un grupo que “no habla por Palestina” y que sólo emplea “el lenguaje del terror”.

Así lo dijo durante su participación este sábado en la Cumbre de la Paz de El Cairo, en donde representantes de 34 países y organizaciones internacionales se han reunido invitados por Egipto para analizar la situación en Gaza, la llegada de ayuda humanitaria al enclave palestino y en búsqueda de una solución para “la cuestión palestina”.

“Todas las víctimas importan lo mismo”, dijo categórica Baerbock ante la reunión, antes de señalar que “el sufrimiento de todos (israelíes y palestinos) tiene un nombre. Fue Hamás, que trajo un tremendo terror sobre Israel y cometió crímenes atroces. Israel, como todo país del mundo, tiene derecho a defenderse y proteger a su pueblo bajo la ley internacional”, dijo Baerbock.

En ese sentido, afirmó que para Alemania, “la seguridad de Israel no se negocia”.

“Pero es cierto que los autores del ataque no hablan por Palestina. Solo hablan el lenguaje del terror. La gente que sufre (en Gaza) no habla el lenguaje del terror. La gente en Cisjordania y otros lugares, que teme una escalada del conflicto, no habla el lenguaje del terror. Aquí tampoco. Hablamos el de la coexistencia pacífica, es lo que nos une”, dijo la ministra.

En ese sentido, pidió a todos “unidad contra el terror” y apeló a “no alimentar las llamas del odio, que es lo que Hamás quiere. Dividirnos y elevar la escalada”.

Así, instó a impulsar un “nuevo proceso de paz” para abordar la solución de los dos Estados, que de lograrse será “el fin de Hamás y de su libro de reglas”.

Por su parte, la primera ministra italiana Giorgia Meloni sostuvo hoy que la milicia del grupo terrorista islamista de Hamás busca minar el diálogo en Oriente Medio con su ataque a Israel y avisó de que sería “estúpido” caer en “la trampa”.

“Nuestro interés es que lo que ocurre en Gaza no se convierta en un conflicto mucho más amplio, en una guerra de religiones, en un choque entre civilizaciones, haciendo vanos los esfuerzos que, incluso valientemente, se han hecho estos años en sentido contrario, para normalizar las relaciones”, alegó en la Cumbre de la Paz celebrada al este del El Cairo.

Meloni expresó su “impresión” de que el ataque de Hamás contra Israel del pasado 7 de octubre tenía como objetivo “minar” el diálogo entre Oriente y Occidente.

“Mi impresión, y lo diré con la franqueza que me caracteriza, es que por el modo en que se llevó a cabo ese fuera el verdadero objetivo del ataque de Hamás. No defender el derecho del pueblo palestino sino obligar a una reacción contra Gaza que minase la base de todo intento de diálogo y crease un foso insuperable entre países árabes, Israel, Occidente”, denunció.

Y agregó, llamando a la colaboración entre países: “Eso significaría que el objetivo éramos todos nosotros. Yo creo que no debemos caer en esa trampa, sería algo muy estúpido”.

Meloni enumeró una serie de “puntos clave” que defender, partiendo porque “el terrorismo ha golpeado al mundo árabe más que a Occidente”, para después defender el “derecho a la existencia” de un estado, en referencia a Israel.

“Ninguna causa justifica el terrorismo ni acciones ciertamente estudiadas para golpear civiles desarmados, ninguna causa justifica mujeres masacradas y niños decapitados grabados por una cámara”, denunció.

Ante acciones de este tipo, alegó, “un Estado está plenamente legitimado a reivindicar su derecho a la existencia y su defensa, así como a la seguridad de sus ciudadanos y de sus fronteras”.

Pero, subrayó, “la reacción de un Estado no puede y no debe ser jamás motivada por sentimientos de venganza” y debe “medir su fuerza” para proteger a la población civil: “Espero que esa sea la voluntad del Estado de Israel”, puntualizó.

(Con información de EFE)

