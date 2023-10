Aparece un nuevo audio de Andrónico Rodríguez: “Ah Evo para que, ya no sirve, Evo es capaz de todo”

Aparece un nuevo audio difundido por Darío Gareca en el cual se escucha al Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, despotricar y descalificar a Evo Morales.

“Incluso el entorno del Evo habla de muertos para victimizarse y el Lucho no está calculando esa dimensión, está muy pero muy cerrado subestimando a Evo, ah Evo para que, ya no sirve, Evo es capaz de todo, definitivamente es capaz de todo y lo están subestimando. Mañana pasado un enfrentamiento, un muerto, dos muertos de los campesinos y ahí se va a empezar a hervir la sangre contra el Lucho y el Lucho no se está dando cuenta, ni siquiera los militares y policías lo pueden matar, de verdad entre nosotros puede pasar eso, sacrificar la vida de un político, incluso las guerras son prolongación de la política.

El tema del Orlando Gutiérrez hermano no lo iba a decir de algo que no tengo pruebas, pero tengo sospechas, presiento, no creo que haya sido un accidente”, es la transcripción del nuevo audio donde se escucha a Rodríguez cuestionar y criticar a Evo Morales.

Fuente: eju.tv / Video: DTV