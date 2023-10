Asambleístas: Santa Cruz tiene que levantarse; no vamos a permitir que nos dejen sin agua, violan nuestra autonomía”

Fuente: El Deber

“Tenemos que tomar cartas en el asunto, Santa Cruz no va a permitir quedarse sin agua, nos han robado nuestras UCPN (Unidad de Conservación del Patrimonio Natural), la de Güendá – Urubó será colonizada y contaminarán el agua, Santa Cruz tiene que levantarse. No vamos a permitir que nos dejen sin agua. Sin agua no hay vida”, alertó la asambleísta Keyla García, en la sesión de la entidad la tarde de este martes.