Astilleros: La perforación del pozo registra 50% de avance

Tanto la Gobernación como el delegado de Tarija en el Directorio de YPFB indicaron no tener información oficial sobre los trabajos en Astilleros, este último aseguró que se está cumpliendo el cronograma

Fuente: https://elpais.bo

A inicios del mes de abril de la presente gestión, Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informaba sobre el inicio de los trabajos de perforación exploratoria del pozo Astilleros X1 (AST-X1). A la fecha reina el hermetismo, y no hay información oficial sobre los avances de estos trabajos, sin embargo, el asambleísta departamental, Luis Lema, refiere que en estos siete meses de trabajo lograron un avance del 50%, es decir, de los 6.200 metros proyectados, hasta inicios de octubre se logró una profundidad de 3.144 metros.

Según información brindada con anterioridad por parte del presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen Tapia, la perforación exploratoria del pozo Astilleros es ejecutada por la subsidiaria de YPFB Corporación, con una inversión de 67 millones de dólares, trabajo que debe ejecutar en un plazo de 374 días.

Según detalló Dorgathen, el 24 de marzo de la presente gestión se inició la etapa de perforación de este pozo, lo que deja entrever, que el plazo de 374 días, se cumple el 1 de abril de la gestión 2024.

El operador del prospecto exploratorio tiene a cargo el Contrato de Servicios Petroleros del Área de exploración Astillero donde se visualiza un potencial recurso de gas insitu de 2 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) y un volumen recuperable de 1 TCF.

Sin información oficial

El director de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, dijo no tener información actualizada sobre los avances en los trabajos de perforación. Empero, explicó que hasta donde ha podido tomar conocimiento, se superaron los 2.000 metros de profundidad.

Castrillo lamentó la falta de trasparencia y que la estatal petrolera no esté brindando información permanentemente como ocurría en años anteriores. Enfatizó que frente a este escenario de incertidumbre por la coyuntura hidrocarburífera en el país, han invitado a una reunión con todos los departamentos productores al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

El País consultó sobre este tema al delegado de Tarija en el directorio de YPFB, Manuel Campero, quien señaló que la única información que conoce sobre el pozo Astilleros, es que se está cumpliendo con el cronograma de actividades.

“Ahora lógicamente que han tenido problemas, porque hay una oposición por el tema medioambiental, pero las actividades están siguiendo, esto ya tiene un presupuesto, se están acogiendo a la ley que ha sacado Evo Morales sobre las áreas protegidas”, afirmó.

Sin embargo, Campero señaló que en lo que respecta al tema medioambiental, debería ser la Gobernación quien esté al tanto del tema, ya que es la entidad facultada por ley para realizar un acompañamiento en estos casos.

Este medio intentó tener información oficial por parte de autoridades del Gobierno Nacional, pero no fue posible concretar una entrevista.

Lema: Astilleros tiene una profundidad de 3.144 metros

El asambleísta departamental, Luis Lema, señaló que tras haber realizado averiguaciones sobre el avance de los trabajos en el pozo Astilleros X1, ha podido tomar conocimiento que al lunes 2 de octubre este proyecto había alcanzado una profundidad de 3.144 metros, lo que representa la mitad de la tarea de perforación.

“Me imagino, que si no hubiese inconvenientes, podrían llegar a cumplir en la fecha programada de 374 días, de alcanzar los 6.200 para saber si hay gas”, mencionó.

Lema manifestó que según información que proporcionó YPFB tiempo atrás, es que si al llegar a la profundidad proyectada y se encontrase gas, las reservas de este pozo podrían aumentar 1 TCF.

“Creo que todo el país está esperando a ver qué pasa con este pozo, que creo que no es suficiente para poder salir del gran problema que nos encontramos respecto a la producción de gas, pues mínimamente debería estar explotándose encima de 17 pozos por año, y si no me equivoco, apenas llegamos a dos”, mencionó.