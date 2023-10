Audios atribuidos a Rodríguez revelan instrucciones de Evo contra Arce, el senador dice que son ilegales

Este viernes, el Movimiento Al Socialismo inició otra batalla que pudo en evidencia su crisis interna. Desde redes sociales, Darío Gareca Cardozo, funcionario de gobierno y exparlamentario, difundió unos audios atribuidos al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

URGENTE.BO

Fuente: Opinión

Este viernes, el Movimiento Al Socialismo inició otra batalla que pudo en evidencia su crisis interna. Desde redes sociales, Darío Gareca Cardozo, funcionario de gobierno y exparlamentario, difundió unos audios atribuidos al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

“Finalmente me pidió sacar la mierda al Lucho, me pidió dilatar el Presupuesto General del Estado, hermano imagínate eso, si eso (el PGE) no se aprueba el Estado no funciona, el aparato país se va al carajo, yo tengo como 16 instrucciones del Evo que no he hecho caso” se escucha la voz, atribuida a Rodríguez, en una parte del audio hecho público.

El audio fue presentado por Darío Gareca Cardozo, quien se presenta como activista, en su redes sociales aunque es un viejo militante del MAS y cuya última declaración jurada que presentó fue en abril de este año como funcionario del Ministerio de Gobierno. En una entrevista con DTV, Gareca afirmó que los “audios de Andrónico duran más de una hora, fueron grabados en el Senado hace un poco más de un mes”

En la tarde, Rodróguez tuvo un contacto con los medios de comunicación para rechazar denuncias que lo vinculan con cuotas de poder y solo afirmó que sufre de la guerra sucia iniciada en su contra. “Las grabaciones ilegales, acusaciones, distorsiones, montajes, especulaciones, son parte de la guerra sucia y se ponen al día, yo personalmente no voy a caer en el juego, la forma más baja de hacer política que es la guerra sucia, para estar respondiendo o explicando detalles”, protestó el tercer hombre en la sucesión presidencial.

Fuente: Opinión