“Audios de Andrónico duran más de una hora, fueron grabados en el Senado hace un poco más de un mes”

“Audios de Andrónico duran más de 1 hora, fueron grabados en el Senado hace un poco más de 1 mes”

El activista y militante del MAS, Darío Gareca, en entrevista con Detrás de la Verdad afirma que los audios difundidos en las últimas horas duran más de 1 hora y que fueron grabados al interior del Senado Nacional.

Andrónico sabe que los audios son reales, que me diga en mi cara que no son ciertos, estoy dispuesto a entregar los audios para que se sometan a un peritaje aquí en Bolivia o en el exterior para que la gente sepa que los audios no son falsos, afirmó Gareca.

Gareca responsabilizó a Evo Morales si es que algo le llegara a a suceder, denuncia que tras la publicación de estos audios donde Evo Morales le instruye a Andrónico Rodríguez hacer mierd* al gobierno ha recibido amenazas inclusive de muerte.

Fuente: DTV