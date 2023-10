Bomberos y voluntarios logran controlar los incendios registrados en tres distritos de San Carlos

Sin embargo año tras año las quemas siguen, pues no existe sanciones para los responsables del daño ambiental ocasionado. “Las denuncias que hemos hecho son un saludo a la bandera, no son de ahora, todos los años el fuego nos llega del lado de la comunidad 2 de Agosto, pero las autoridades no hacen nada”, lamentó el dirigente de la zona, Ambrosio Orellana.