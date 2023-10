Calvimontes sobre sequía y declaratoria de desastre nacional: ‘Tiene que haber una crisis extrema’

Fuente: Opinión

En medio de la crisis hídrica y la sequía que azotan al país, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, aseveró hoy miércoles que, para declarar desastre en Bolivia es precisa que exista una situación de “crisis extrema” hasta en cinco departamentos. A ello se suma que el país no debe tener las condiciones económicas para contener dicha situación.

“Las condiciones no están dadas. Para declarar un desastre nacional tiene que haber una crisis extrema de la sequía, tiene que haber más de tres departamentos, hasta cinco, que se declaren en desastre y el país no tiene que estar en condiciones económicas (de solventar). Bolivia goza de estabilidad económica, tenemos recursos, todavía no es necesario el concurso de organismos internacionales”, señaló Calvimontes.

PLAN NACIONAL CONTRA SEQUÍA

Sin embargo, con miras a contener la situación que rige en el país, el Gobierno ya ejecuta el plan a “corto plazo” denominado “Agua para la vida, Agua para la producción”, el cual es realizado en alianza con siete ministerios: Planificación, Defensa, Hidrocarburos, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Tierras, Salud y Deportes y Vivienda.

La primera tarea de este plan es garantizar la dotación de agua para el consumo humano, animal y para la producción agropecuaria. Dicho abastecimiento del líquido elemento será realizado en coordinación con las Gobernaciones de los departamentos afectados.

A la fecha, y en el marco del Plan Plurinacional de Atención a la Sequía, ya se perforaron 126 pozos en siete departamentos del país. Además, se tienen previsto la construcción de atajados.

Calvimontes precisó que procederán con la distribución de agua en cisternas y pastillas potabilizadoras de agua, en los barrios y comunicades afectadas.

Con miras a que los estudiantes y profesores de las unidades educativas impactadas por la escasez de agua tengan garantizado el líquido elemento, el Gobierno instalará filtros de potabilización de agua en estos espacios. Replicarán la experiencia en los centros de salud.

El plan de acción inició en Santa Cruz y continuará con los departamentos impactados.

Hasta el 28 de septiembre, Oruro en declaró en desastre; y, Cochabamba y Chuquisaca, en emergencia.

Hoy, Potosí también declaró emergencia departamental por falta de agua.