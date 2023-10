El vicepresidente David Choquehuanca afirmó este viernes que el país necesita de nuevos líderes fuertes, honestos, que no dividan y que no siembren odio.

“Necesitamos líderes que sean fuertes, honestos, que no roben, que no mientan, que no engañen, que no confronten, que no dividan, que no siembren odio y división. Necesitamos líderes que reconozcan sus raíces”, dijo en el aniversario de la Asociación de Gobiernos Municipales del Departamento de La Paz (Agamdepaz).

Indirecto, Choquehuanca se refirió al quiebre político del Movimiento Al Socialismo (MAS). El presidente Luis Arce y el vicepresidente y el jefe nacional de esa fuerza, Evo Morales, se distanciaron por una serie de cuestionamientos y hasta denuncias propiciadas por Morales.

Por su parte, el mandatario respondió al también líder cocalero, y lo sigue haciendo, de manera indirecta.

Pero el debate de liderazgos no solo llegó a Arce y Morales, sino que se trasladó a la Asamblea Legislativa, donde la misma bancada del MAS tiene problemas para elegir a sus representantes.

Los senadores evistas eligieron como jefe de bancada y candidato a la Presidencia de ese órgano camaral a Andrónico Rodríguez; mientras que el grupo arcista reclama a una mujer en ese cargo y desconocieron al representante del trópico cochabambino.

Rodríguez ya lideró el Senado por tres gestiones y sus colegas reclaman “alternancia y paridad de género”.