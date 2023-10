Claure dice que se puede traer 100 técnicos diferentes y nada cambiará si no se refunda el fútbol boliviano

Fuente: Unitel

Marcelo Claure, presidente de Bolívar, volvió a pronunciarse sobre la grave crisis que atraviesa el fútbol boliviano, que acaba de marcar el récord negativo de cuatro derrotas consecutivas en el arranque de una eliminatoria mundialista. ¿Cuál es la solución? ¿Cambiar de técnico?

“El problema no es Gustavo Costas”, dice Claure para responder estas preguntas. “Podemos traer 100 técnicos diferentes y nada va a cambiar si no se comienza todo de cero. Nuestro fútbol en Bolivia está podrido, la corrupción está en todo lado, las canchas destrozadas, la liga no es competitiva con tantos equipos”, escribió.