Cuando el terror de Hamas devolvió al mundo a los días del Holocausto

Nunca antes, desde Auschwitz y la barbarie nazi, habían sido asesinados en un solo día tantos judíos, mujeres y niños incluidos, todos civiles, por el sólo hecho de ser judíos

Fuente: infobae.com

El ataque del grupo terrorista palestino Hamas a Israel, que el pasado sábado dejó más de mil trescientos muertos, además de heridos y secuestrados, devolvió al mundo a los días del Holocausto.

Nunca antes, desde los días de Auschwitz y de la barbarie nazi, habían sido asesinados en un solo día tantos judíos, mujeres y chicos incluidos, todos civiles, por el sólo hecho de ser judíos. Es más, según el historiador y escritor Yuval Harari, que describió el sábado7 de octubre como “el peor día de la historia de Israel”, la masacre de Hamas supera el número de “todos los civiles y soldados que Israel perdió en la guerra del Sinaí de 1956, la Guerra de los Seis días de 1967 y la Segunda Guerra del Líbano de 2006 juntas”. El director Ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum, también remitió la cifra a los oscuros días de la Segunda Guerra, “en Auschwitz llegaron a morir diez mil judíos en un solo día”, o a la actuación de los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte nazis que ejecutaban a los judíos de las aldeas, ciudades y países ocupados.

Hamas introdujo una novedad en su ya conocido y amplio despliegue de terror: la espectacularidad de la muerte. Los atacantes, que penetraron en territorio israelí a través de una frontera relativamente estable, por sorpresa y con un despliegue de fuerzas y recursos insospechados, aunque no imprevisibles, filmaron cada uno de sus pasos durante las horas que permanecieron en territorio israelí y, dueños de todo, en los kibutz Be’er y Kfar Aza. Filmaron cómo mataban ancianos, cómo masacraban bebés, cómo disparaban con terrible indiferencia a los baños químicos donde se habían refugiados decenas de chicos y muchachas que asistían a un festival de música por la paz; filmaron cómo disparaban contra vehículos en marcha, cómo entraban en las casas y masacraban a familias enteras, cómo secuestraban, golpeaban y se llevaban con destino desconocido a decenas de personas; dejaron así un estremecedor documento de terror que todavía no vinos por completo.

Ni los nazis se atrevieron a tanto. Los nazis intentaron incluso ocultar el horror desatado en el Este de Europa con los campos de la muerte, sobre todo cuando la guerra se dio vuelta y supieron que el Tercer Reich la perdería. Hasta intentaron, y lograron en algunos casos, destruir toda la documentación archivada en aquellos campos del horror, consiguieron hacerla humo como habían hecho con los cuerpos de seis millones de víctimas. El espanto de los campos, y Auschwitz fue una industria de la muerte, fue expuesto al mundo por los aliados, americanos y soviéticos. Fue el comandante supremo de los aliados, Dwight Eisenhower, quien ordenó a sus tropas filmar cada centímetro del campo de Dachau, liberado por los americanos, para dejar constancia de tanto horror: “Fílmenlo o todo –dijo- En el futuro, alguien va a intentar negar que esto pasó”. Hamas le ahorró el trabajo a un eventual Eisenhower. Dejó todo filmado y aprecia y agradece su exhibición.

En la saña, la crueldad y el regodeo con la muerte, tan afín en su momento al terrorismo del Estado Islámico, ISIS, no conlleva sólo la intención de sembrar el terror, el horror y el miedo en los israelíes. Es también una advertencia a Occidente, alejada de cualquier reclamo social, político o por territorio que pueda ser juzgado justo por parte de los palestinos.

Hamas, que es un grupo pro iraní, como lo es Hezbollah, responsable en la Argentina de dos tremendos atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994, siempre boicoteó cualquier tratativa de paz del mundo árabe con Israel. Saboteó las tratativas y hasta los proyectos. Su accionar se hizo más violento y notorio cuanto más cerca estuvo Israel de acordar en buenos términos con sus vecinos árabes, con el enorme abanico de matices que podían implicar aquellas negociaciones. Los analistas recuerdan estos días que como resultado del proceso de paz de Oslo, en los años 90, Israel decidió retirarse parcialmente de Gaza y entregar el control parcial de la región a la Autoridad Palestina. Hamas se apoderó de Gaza y la convirtió en su base de operaciones terroristas. Fue desde ese territorio dominado por Hamas desde donde partieron innumerables ataques contra civiles israelíes: bombas en restaurantes, coches cargados con explosivos que estallaban en calles y mercados y autobuses ametrallados que mataron a cientos de civiles israelíes y desbarataron las esperanzas de paz.

El periodista y escritor estadounidense Thomas Friedman, columnista de The New York Times, cree que Hamas actuó como actuó, y cree también que Hamas no lo quiere admitir, porque vio cómo Israel es cada vez más aceptado por el mundo árabe, en especial por un posible acuerdo con Arabia Saudita, la cuna del Islam.

La respuesta israelí al brutal ataque de Hamas amenaza con transformar la región en una enorme catástrofe humanitaria de resultados impredecibles. Harari afirma de Israel que “El país más poderoso de Medio Oriente está furioso de dolor, miedo e ira”. También admite que nadie acierta con una propuesta de paz que evite la catástrofe.

A estas horas, una semana después del ataque, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha preguntado a sus soldados si estaban listos para “la siguiente fase” de la guerra, a punto de vencer el plazo para la evacuación, imposible, de un millón cien mil personas que habitan el norte de la Franja de Gaza. En los ataques israelíes a la zona ya ha muerto dos ml doscientas personas y otras ocho mil setecientas quedaron heridas.

Nadie busca ya que la sangre no llegue al río. Ni siquiera se trata ya de que la sangre no lo desborde.