El incómodo momento que pasó el presidente del Barcelona con los fanáticos de Messi cuando llegó a la gala

El incómodo momento que pasó el presidente del Barcelona en el Balón de Oro

Fuente: Infobae

La alfombra roja de la gala del Balón de Oro suele convertirse en una especie de concurso de popularidad. Es que los fanáticos que sueñen apostarse en los alrededores del Teatro del Chatelet reaccionan ante la llegada de las grandes figuras de acuerdo a sus sentimientos. Por ejemplo, Dibu Martínez fue vitoreado por los argentinos y el público latino y abucheado por los locales, heridos tras la final del Mundial de Qatar en la que Argentina derrotó al conjunto galo. Pues bien, en ese contexto, cuando arribó la delegación del Barcelona, Joan Laporta, su presidente, vivió un incómodo momento.

El titular del club, que encabezó la avanzada junto a Aitana Bonmatí, candidata a mejor futbolista y campeona con España en el último Mundial, se bajó del automóvil que lo transportó hasta allí y enseguida escuchó el veredicto del público. “Meeessi, Meeessi”, atronó a sus espaldas. El directivo no perdió la compostura, avanzó por la alfombra sin responder y luego posó para las fotos con una sonrisa.

Vale recordar que el delantero argentino, de 36 años, lo apoyó en las elecciones que lo entronizaron nuevamente como presidente. Sin embargo, luego de que ganara la Copa América con la selección argentina, cuando el futbolista se preparaba para firmar la renovación del vínculo, se enteró de que la institución había decidido prescindir de sus servicios por problemas con el Fair Play financiero.

Fue allí que debió trasladarse al PSG, donde ganó dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia, pero padeció los vaivenes del día a día del club. Y cuando en este verano europeo quedó con el pase en su poder y pudo haber retornado, nuevamente los problemas económicos en el elenco de Cataluña provocaron que el deseo de repatriarlo no pasara de una intención. Es que los culé no podían garantizar que iban a poder encajar en el Fair Play con tiempo suficiente para no sufrir sobre el cierre del libro de pases. En consecuencia, y con la experiencia de 2021 todavía fresca, el capitán de la Albiceleste campeona en Qatar 2022 optó por la oferta del Inter Miami, donde ya obtuvo un título (la Leagues Cup) y llegó a una final (la US Open Cup).

Todo indica que próximamente (suena 2024 como el año elegido) el club le efectuará un homenaje a su máximo ídolo, en el que podrá despedirse de los hinchas y recibir el baño de cariño que merece. “Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido”, supo declarar Jorge Mas, dueño de Las Garzas, desde donde el N° 10 encabezó una revolución en la MLS.

Tras ese primer momento inquietante, Laporta al menos se dio el gusto de subir al estrado para recibir el premio que recibió el Barcelona como mejor club en la rama femenina.