Elecciones: ¿Qué rol tendrá la justicia constitucional?

Su protagonismo actual y futuro, según la mirada de Arturo Yáñez y Marco Baldivieso

Fuente: Correo del Sur

Dando por hecho que la justicia constitucional va a jugar un rol preponderante en la etapa previa a las elecciones generales de 2025, dos conocidos abogados de nuestro medio responden a la consulta de CORREO DEL SUR si este protagonismo es positivo o negativo.

De inicio, Arturo Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), y Marco Baldivieso, constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional, entrevistados por separado en Correo del Sur Radio (FM 90.1 y AM 980), coinciden en que la gravitación de la justicia constitucional en los futuros comicios nacionales.

¿Jugará un rol preponderante en las elecciones?, se le preguntó a Yáñez, quien respondió así: “Sí, y eso no es malo en la medida que el rol de un juez, el rol de un sistema de justicia, sea por la vía constitucional o por la vía ordinaria, es de resolver este tipo de conflictos, incluyendo que tienen un alto voltaje de orden político-partidario”.

En su criterio, “ese es el rol, en todo caso es lo bueno porque lo ideal es que no haya violencia, o cuando ha habido violencia, por ejemplo en materia penal, los jueces sean los que den la última palabra. Estoy hablando en abstracto; obviamente, cuando te acuerdas del derecho humano de su jefazo, que es hasta cómico, patético, pues, como que no tienes confianza en eso, pero en abstracto es así y es bueno”.

“VA A DEFINIR”

Baldivieso, por su parte, sostuvo que “efectivamente la justicia constitucional tiene como órgano de cierre al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y es quien realmente va a definir la situación política en Bolivia (…) Por ejemplo, puede decir que no se han cumplido las normas constitucionales legales o alguna norma del estatuto del propio MAS-IPSP y puede declarar que no ha sido válido el congreso porque no se han observado todas las normas, y me refiero al debido proceso, y podría dejar sin efecto, el TSE, el congreso que ha tenido el MAS en Lauca Ñ”.

“Obviamente que los masistas disconformes, los masistas evistas van a impugnar ante la justicia constitucional a través de una acción de defensa, ya sea una acción de cumplimiento, una acción de amparo, ya verán, una acción popular también puede ser. Pero en definitiva el que va a decidir si algún candidato se habilita o se inhabilita, si algún partido político va a tener o no vigencia, es el TCP. Por eso es que hay gran expectativa en el país”, agregó Baldivieso.

ANTECEDENTES

Sobre la influencia de la justicia en la política, Yáñez recordó el antecedente del TCP que avaló, a través de la sentencia 0084/2017, la reelección por ser un “derecho humano”, con lo que el expresidente Evo Morales pudo ser nuevamente candidato. También cuando no contó la primera gestión del exmandatario y así permitió otra postulación.

Baldivieso mencionó además la prórroga anticonstitucional de los mandatos de los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y concejales durante el gobierno de Jeanine Áñez.

EXPECTATIVA

La expectativa está puesta ahora en lo que ocurrirá en la audiencia de amparo constitucional contra la convocatoria del Congreso del MAS, postergada para el 23 de octubre. Ese recurso debe ser resuelto por la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz.

