“Ella entró sana a la clínica y nos la devolvieron en un cajón”; familiares de Beatriz exigen justicia

Beatriz Cutipa Gómez, una joven madre de 26 años, perdió la vida trágicamente después de dar a luz en una clínica privada en la zona del Plan Tres Mil en Santa Cruz. Sus familiares, devastados por la pérdida, exigen justicia y denuncian supuesta negligencia médica en el centro de salud, lo que llevó a la aprehensión de un médico ginecólogo y una enfermera.

Según el testimonio de su hermano, Luis Cutipa, Beatriz ingresó a la clínica caminando para dar a luz a su bebé y se sometió a un parto. Aunque inicialmente todo parecía bien, poco después comenzó a experimentar complicaciones, incluyendo una hemorragia interna. La familia relata que la situación empeoró rápidamente, y hasta el mediodía Beatriz continuó desangrándose por una herida interna. Los médicos solicitaron con urgencia sangre, pero, lamentablemente, no fue posible suministrarla a tiempo. La falta de una ambulancia en la clínica retrasó su traslado a otro centro de salud.

“Cuando mi hermana fue finalmente trasladada, ya estaba en estado crítico, prácticamente sin signos vitales”, explicó Luis. “Fueron cuatro angustiosas horas de espera antes de que pudiera ser llamado a otra clínica”.

Beatriz, que tenía una hija de cuatro años y acababa de dar a luz a su bebé recién nacido, amamantó a su hija y estaba contenta al principio. Sin embargo, rápidamente comenzó a sentirse mal y experimentó dolor. A pesar de sus quejas, se le dijo que esto era normal. Trágicamente, su condición empeoró, y Beatriz falleció debido a la hemorragia interna.

La pérdida de Beatriz deja a su esposo devastado, quien sufre de epilepsia y sufrió un ataque en el hospital al enterarse de la noticia. La familia, además de buscar justicia, hace un llamado a la población para recibir apoyo económico, puesto que se encuentran en una situación económica precaria.

Por su parte, Elena Ilarión, prima de la víctima manifestó: “Pedimos justicia para que este caso no quede impune y para que no les pase a otras personas. Ella ingresó sana a la clínica y nos la devolvieron en un ataúd. Sentimos que nos encontramos en una pesadilla, no podemos creer que haya fallecido”.

A su vez, dijo: “Además de justicia, pedimos que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) también se manifieste. No puede ser que una clínica funcione de esta manera. También pedimos ayuda para mis sobrinitas, que quedaron huérfanas. Ahora nosotros estamos cubriendo los gastos médicos y prácticamente estamos sin recursos económicos. Pedimos ayuda a la población”.

Finalmente, el hermano de Beatriz indicó: “Queremos justicia para mi hermana tan joven. El médico y la enfermera están aprehendidos, según sabemos, están confiados en que el juez les va a dar la libertad. En caso de que eso suceda, no nos quedaremos de brazos cruzados y llegaremos hasta las últimas consecuencias. No queremos que este caso quede impune. Hoy fue mi hermana, otro día podría ser otra persona. No queremos que les pase a otras familias lo que nos ha ocurrido a nosotros. Pido a los fiscales y al ministro que tomen medidas, porque ellos están confiados en que el juez los va a dejar libres”.

Los familiares de la víctima están decididos a buscar justicia y aseguraron que no se quedarán de brazos cruzados. En tanto, se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de la autopsia médico-legal que revelará las causas exactas de la muerte de Beatriz Cutipa Gómez.