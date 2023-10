Encuesta: el 52% ve que el MAS expulsará al Presidente; en eventual segunda vuelta Arce le ganaría a Evo

“Esta creciente expectativa de la expulsión de Arce es el resultado del incremento de las tensiones entre evistas y arcistas puestas en escena por los medios de comunicación y por las redes sociales”, señala el estudio.

Foto: Diagnosis

Fuente: Brújula Digital

En una coyuntura marcada por una pugna interna en el MAS, el 52% de las personas cree que el presidente Luis Arce será expulsado de ese frente político en el congreso que se lleva adelante en Lauca Ñ, según una encuesta de Diagnosis. No obstante, en una eventual segunda vuelta, Arce ganaría al expresidente Evo Morales, agrega el estudio.

En un análisis comparativo, Diagnosis señala que en junio de este año el 31% de los bolivianos creía que era probable que Arce fuese expulsado del MAS, pero que, en septiembre, cuando se alistaba el congreso de ese partido en Lauca Ñ, este porcentaje subió al 52%.

“Esta creciente expectativa de la expulsión de Arce es el resultado del incremento de las tensiones entre evistas y arcistas puestas en escena por los medios de comunicación y por las redes sociales”, señala el estudio.

Según los resultados de la encuesta, el 52% cree que Arce será expulsado del MAS, frente al 38% que ve que no será expulsado. El 12% dice que no sabe o no responde.

La ficha técnica del estudio indica que el trabajo de campo fue realizado entre el 23 y 24 de septiembre de 2023. El universo fue de hombres y mujeres de 18 a 65 años. La muestra llegó a 1.800 encuestas en las áreas urbana y rural de los nueve departamentos. El margen de error muestral es de +/- 2,31%. El método empleado es el de encuestas presenciales en hogares, en soporte digital.

“Si es que la expulsión del MAS de Arce y Choquehuanca se produce estos días, tal medida no será una sorpresa. Para la mayoría de los entrevistados por Diagnosis es la consecuencia lógica y previsible de un creciente conflicto interno entre ‘radicales’ y ‘renovadores’”, se concluye.

Por otra parte, la encuesta señala que, tras la expulsión de Arce del MAS y en el supuesto de que se presente como candidato por un partido político distinto al MAS, su intención de voto se mantiene intacta con un 18%, pese a que se presente por otro partido político, por encima de Morales quien obtiene el 11% de apoyo, según la encuesta se agosto de este año.

Ante la consulta concreta respecto a una eventual segunda vuelta entre Arce y Morales, el estudio señala que el primero obtendría el 25% de apoyo, frente al 15% del segundo. En este caso, llama la atención que el 42% dice que votaría en blanco o nulo y el 18% indica que está indeciso.

“En una eventual segunda vuelta entre Arce y Evo, el Presidente saldría victorioso. Algunos votantes de Mesa, Doria Medina y Cuéllar, optarían por respaldar a Arce antes que a Evo en este supuesto escenario. La importancia del MAS como partido político a la hora de decidir el voto en clases bajas, parece menos relevante de lo que habitualmente piensan políticos y analistas”, señala una de las conclusiones de la encuesta.