Estos son los dos audios en los que una mujer que denunció abuso sexual es amenazada

A inicios de esta semana se hizo público que una mujer denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de efectivos policiales que la aprehendieron, después de que le pidieran su cédula de identidad y ella no pudiera presentar el documento. “Ellos me piden mi cédula y yo le digo que no la tengo” , sostuvo a tiempo de detallar que son tres efectivos policiales los investigados.

“Desde que salió la imputación yo he recibido amenazas, tengo mucho miedo por mi familia, mi mamá, que es de la tercera edad. Yo no estoy difamando a nadie, solo quiero justicia por lo que me hicieron”, expresó minutos antes de compartir los audios con Unitel.

Estos son los audios en los que se amenaza a la víctima:

Audio 1:

Te voy a decir clara las cosas, como son, yo no sé qué pretendes, qué quieres, hasta donde quieres llegar con este problema, pero sabes qué, si me sigues jod… no sabes lo que te puede pasar, vos no sabes de lo que soy capaz, yo sé dónde viven tus hijas, conozco tu familia…

Mejor es que lo dejes este juicio en paz, tranquilo, que lo dejés todo, por tu bien te estoy diciendo. Vos sigues molestando y sigues este juicio, acordáte, te va ir mal. Vos no sabes de lo que soy capaz, tus hijas, todo, ya sé dónde parás. Así que en cualquier momento te vamos a hacer alzar, donde te pillen…

Audio 2: (Se escucha la voz de una persona distinta a la del primer audio).

Mirá te quiero decir que dejes ese juicio, que ya no sigas o vas a tener problema. Yo conozco a toda tu familia, te ubiqué, sé con quién parás, tienes una niñita de dos años y una de 12 años. Es mejor que dejes ese juicio porque si no, evítate problemas, viví tu vida tranquila.

Ya no sigas con ese juicio, porque si no yo ya me lo sé todo, ya sé dónde parás, con quién parás, el nombre de tu hijo, de tu hija. Para que mantengas a tu familia tranquila, es mejor que ya no sigas con ese juicio porque si no vamos a tener un pequeño problemita. Te voy diciendo adelantadamente que tienes dos hijas, si la quieres harto dejá el juicio, viví tu vida tranquila.