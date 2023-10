“Evistas” presentan querella y aseguran que audiencia no cambiará resultados del congreso

El exministro y abogado de ala “evista del MAS, Carlos Romero, afirmó este jueves que el recurso judicial que ordenó paralizar el congreso del MAS no tiene ningún efecto porque el evento ya terminó.

Romero dijo que el amparo constitucional no podrá anular las conclusiones del congreso y adelantó que los resultados de la audiencia, convocada para esta tarde, “ya están cocinadas”.

En ese marco, anunció que la cúpula del partido presentó una querella por un presunto “fraude informático y procesal” al presentar el amparo constitucional.

Romero denunció que con el objetivo de frenar la cita partidaria “gente vinculada al Gobierno” interpuso ocho acciones legales en La Paz, Sucre y Santa Cruz, según dijo a la televisora Unitel.

Ayer, cuando el congreso del MAS estaba en curso, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió un amparo constitucional a favor de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y ordenó suspender el congreso del MAS en Lauca Ñ, Cochabamba, como una medida cautelar.

Dijo que la audiencia no determinará cambios en las conclusiones del congreso. “Es que no puede suceder aquello, no hay forma que suceda. Es decir, el amparo no tiene ese objeto, no podría tenerlo”, señaló.

“De tal manera que independientemente del resultado del amparo, que podría estar cantado además (…) el gran fraude se produce cuando ese amparo es cinco veces introducido en cinco días, se introduce el mismo amparo cinco veces a todas las salas de Santa Cruz”, afirmó.

Romero anunció que el equipo jurídico del MAS presentó una querella para anular este recurso.

“Lo que estoy diciendo es que han cometido un delito de fraude informático y fraude procesal que está tipificado en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal”, afirmó.

“Nosotros nos hemos querellado, hemos presentado la denuncia formalmente, cumpliendo todos los requisitos, entonces es un análisis estrictamente jurídico”, indicó.

Congreso

El X Congreso Ordinario del MAS determinó que Evo Morales es el “único candidato” del MAS y lo proclamó presidente del partido azul. También aprobó la “autoexpulsión” de Luis Arce y David Choquehuanca.

El ala “arcista” del MAS rechazó el congreso y afirmó que sus conclusiones son nulas. Convocó a un cabildo en El Alto para el 17 de octubre.