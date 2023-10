Evo: “En 14 años nunca la Asamblea (el MAS) ha estado dividida; ahora la elección de presidentes (Senado y Diputados) depende de la derecha”

Yolanda Mamani Cayo

Fuente: El Deber

Entre otros temas, Morales volvió a criticar el “cabildo del pueblo”, que se realizó hace dos semanas, citó indicadores económicos, para decir que la economía en Bolivia está mal, criticó que el gobierno central no alquile naves de gran magnitud para apagar lo incendios como él hizo en su gobierno cuando se quemaron más de seis millones de hectáreas de la Chiquitanía y aseguró que tiene información sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Gobierno, la Policía y otras instancias de lucha contra el narcotráfico, pero no ya no hará las denuncias porque es “en vano”.