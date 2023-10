Evo presenta supuesto audio que involucra al hijo del presidente Arce en negocios con el litio y los hidrocarburos

El jefe nacional del MAS, Evo Morales, presentó este miércoles un presunto audio en el que se escucha a Marcelo Arce, hijo del presidente Luis Arce, en conversaciones con supuestos empresarios para negociar temas de litio e hidrocarburos.

“Esto es muy grave. Como presidente del MAS en varias reuniones 2021, 2022 alerté de corrupción y protección al narcotráfico. También me avisaron que su hijo del Lucho está metido en hidrocarburos. Le dije a Lucho y se enojó, me dijo que no se meta en la familia. Pero era mi obligación cuidar la imagen de Lucho”, dijo Morales a los medios.

Según el expresidente, en el audio se escucha a Marcelo Arce negociar con empresarios del exterior y les autoriza proyectos de inversión.

“Tengo la moral y la ética de denunciar el audio. Qué dice el hijo, que su papá le autoriza que su proyecto está autorizado en tema litio y tema gas. También habla de campaña”, dijo.

Y también, según Evo Morales, se habla de otros negocios, “duele mucho escuchar esto, de este negocio familiar, de Lucho Arce, padre e hijo. Que yo sepa el hijo no es funcionario”, indicó.

“Decidí denunciar esto, no puedo proteger tapar esta clase de hechos. Estamos redactando un memorial, enviar al fiscal general con el audio. Es su obligación investigar”, afirmó.