Falta de diésel arriesga cadena productiva y la seguridad alimentaria del país, denuncian productores

“Esto (los problemas de abastecimiento) está c omprometiendo la seguridad y soberanía alimentaria del país. La soya tiene muchos derivados que hay que sacar y hay que utilizarlo, es decir, para transformarlo y es algo que el país necesita”, apuntó Pérez en entrevista con UNITEL.

Respecto a la campaña de verano, el exdirigente sostuvo que esta se puede ver comprometida, ya que muchas áreas se pueden quedar sin ser sembradas porque no hay combustible y en los casos en lo que se halla este se encuentra al doble o triple del precio normal, lo que implicaría también una subida en costos logísticos.

“Quienes terminan sufriendo más, como en otras ocasiones, son esas familias pobres. En realidad, el Gobierno no está tomando en cuenta a estas familias. Ya han sufrido y van a seguir sufriendo. Los productos van subiendo y no bajan. Han dicho que desde el lunes va a mejorar las cosas y no mejora nada, sino que todo empeoró”, lamentó Pérez.