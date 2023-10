Francia registró cientos de actos antisemitas tras los ataques terroristas de Hamas contra Israel

La mayoría son pintadas, pero también hubo insultos o personas que han sido arrestadas con armas blancas en la entrada de sinagogas o de escuelas judías, indicó el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

Fuente: Infobae

Desde el inicio de los ataques terroristas de Hamas en Israel el pasado sábado se han registrado en Francia “más de un centenar de actos antisemitas”, lo que ha dado lugar a la detención de 24 personas, indicó este jueves el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

La mayor parte son pintadas, pero también ha habido “actos más graves” como insultos o personas que han sido arrestadas con armas blancas en la entrada de sinagogas o de escuelas judías o con drones, señaló Darmanin en una entrevista a la emisora France Inter.

Tres de los detenidos -precisó- eran extranjeros con permiso de residencia en Francia a los que se les ha retirado y a los que se les ha abierto un procedimiento para su expulsión porque “no pueden estar en nuestro territorio y tener comportamientos antisemitas”.

Además, ha habido 2.000 avisos por contenidos de odio o de apología a la violencia a la plataforma Pharos de vigilancia de internet y se han lanzado más de un centenar de procedimientos judiciales que también deberían dar lugar a arrestos.

El ministro insistió en que el dispositivo de protección de más de 500 sinagogas y de centros educativos judíos en Francia que se ha reforzado desde el sábado, y que implica a 10.000 agentes de las fuerzas de seguridad y militares se mantendrá “mientras la amenaza sea muy fuerte”.

Insistió, no obstante, en que “por ahora no hay una amenaza terrorista islamista” específica contra los judíos en Francia, aunque eso no significa que no pueda haber actos individuales.

Consultado por la prohibición de manifestaciones propalestinas en Francia, respondió que se seguirá aplicando la regla de impedir la organización de aquellas que sean en favor de Hamas, de la Intifada o que proclaman “el odio de los judíos”.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó este jueves a Israel a dar una respuesta “fuerte y justa” al ataque de Hamas y prometió “hacer todo lo posible” para liberar “sanos y salvos” a los rehenes galos.

“Israel vivió el sábado el ataque terrorista más trágico de su historia (…) Cientos de bebés, niños, mujeres y hombres fueron perseguidos, secuestrados, asesinados, tomados como rehenes”, afirmó Macron en un discurso televisado.

“Israel tiene el derecho a defenderse eliminando a los grupos terroristas, entre ellos Hamás, (…) pero preservando a las poblaciones civiles”, con una respuesta “fuerte y justa”, abundó el mandatario centrista.

Trece ciudadanos franceses murieron en el ataque de Hamas, indicó este jueves Macron, y de los 17 desaparecidos, entre ellos cuatro niños, se teme que muchos estén en manos de los islamistas.

“Francia hace todo lo posible (…) para que regresen sanos y salvos a sus hogares”, dijo Macron. Y afirmó: “Francia nunca abandona a sus hijos”.

Este jueves las familias de posibles rehenes llamaron al presidente francés a “intervenir”.

Ante el temor de que el conflicto se propague a Francia, que acoge la comunidad judía más grande de Europa, el mandatario reiteró su voluntad de “proteger” a los judíos y de impedir cualquier “acto antisemita”.

“Quienes confunden la causa palestina con la justificación del terrorismo cometen un error moral, político y estratégico”, agregó Macron en una crítica velada al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), bajo críticas por no considerar “terrorista” a Hamás pese a que califican su ataque de “crimen de guerra”.

(Con información de EFE y AFP)