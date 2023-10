Freddy Machicado aceptó juicio abreviado y se declaró culpable por la toma de mercado ilegal de coca

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Freddy Machicado, estaba recluido en la cárcel de San Pedro desde septiembre del 2022 por tomar el mercado paralelo de coca, en la zona de Villa el Carmen (La Paz) que era dirigido por Arnold Alanes, afín al bloque evista del MAS.

Presidente de Adepcoca, Freddy Machicado. Foto: Adepcoca

La Paz, 7 de octubre de 2023 (ANF). – El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, se sometió a un juicio abreviado en el que se declaró culpable por la toma y quema del mercado ilegal de coca, esa resolución judicial le permitió salir de la cárcel la semana pasada.

Fuentes allegadas al caso informaron a la ANF que el dirigente cocalero llegó a un acuerdo para que se someta a ese procedimiento en una audiencia restringida, donde fue sentenciado a dos años de cárcel y se planteó la suspensión de la pena.

“Esta audiencia que se ha desarrollado a puertas cerradas y no quieren que se sepa que don Freddy Machicado se sometió a un juicio abreviado. Él ha admitido la responsabilidad y lo han sentenciado a dos de privación de libertad y ante eso el ordenamiento jurídico plantea la suspensión condicional de la pena que fue admitida por la autoridad judicial”, explicó.

El jueves por la noche y de manera sorpresiva Machicado llegó hasta las instalaciones de Adepcoca en Villa Fátima. El dirigente estaba recluido en la cárcel de San Pedro desde septiembre del 2022 por tomar el mercado paralelo de coca, en la zona de Villa el Carmen (La Paz) que era dirigido por Arnold Alanes, afín al bloque evista del MAS.

Esa información fue confirmada por el abogado de derechos humanos Jorge Valda, quien dijo que la muestra clara de que la defensa de Machicado llegó a un acuerdo con el Ministerio de Gobierno es que el juez determinó declarar en reserva el caso por 10 días, con el fin de que las partes no conozcan los actos procesales que se llevan a cabo.

“La prueba del vínculo de Freddy Machicado con el Ministerio de Gobierno es que el 4 de octubre, el juez Luis Fernando García determina por segunda vez declarar en reserva el proceso, se declaran en reserva las investigaciones por 10 días para que no se sepa que Freddy Machicado se estaba declarando culpable a través de un procedimiento abreviado”, manifestó en contacto con este medio.

En la conferencia de prensa que convocó Machicado, evitó dar más detalles sobre su situación jurídica y bajo qué figura legal salió de la cárcel, solo se limitó a decir que ya no tenía deudas pendientes con la justicia.

La resolución suscrita el 4 de octubre por el juez séptimo de Instrucción Cautelar, Luis García, señala que por última vez se dispone declarar en reserva total las investigaciones, debido a que el caso es complejo y se investigan varios delitos.

“Conforme a las atribuciones otorgadas por los artículos 54, 279 y 281 del Código de Procedimiento Penal, dispone por última vez, la reserva total de las investigaciones por el lapso de 10 días (…) por tratarse de un hecho en el cual existe complejidad dentro los actos investigativos, además de tratarse de un proceso en el cual se investigan diversidad de delitos”, señala la disposición del juez.

Traición y presión

En ese contexto, Valda afirmó que la decisión que asumió Machicado es una traición contra otros dirigentes que están procesados por ese mismo hecho. Advirtió que la misión del dirigente es la desinstitucionalización de Adepcoca y concretar el acercamiento con el gobierno, en el cabildo del 17 de octubre.

“15 delitos fueron que se le imputaron, por 15 delitos también otros dirigentes están detenidos preventivamente y otros se declararon culpables, pero ningún otro como Freddy Machicado que fue capaz de traicionar en la misma cárcel de San Pedro a sus hermanos, como César Apaza, Raúl Uría y otras personas”, aseveró Valda.

A la vez, denunció que en reiteradas ocasiones Machicado intentó persuadir a César Apaza y al dirigente de la juventud yungueña Raúl Uría para que se declaren culpables y se sometan a un proceso abreviado, con el fin de salir de la cárcel. Dijo que esas acciones fueron puestas en conocimiento del juez, pero este no las tomó en cuenta.

“Él trató de convencer, de persuadir de que se declaren culpables por delitos que no cometieron y que se sometan a procedimientos abreviados, porque era la única forma que pueda recobrar su libertad. Lo he denunciado en audiencias cautelares para que los jueces asuman acciones, pero no lo hicieron”, explicó.

Otro sentenciados

Con Machicado son cuatro personas que fueron sentenciadas por la quema del mercado paralelo de coca, se encuentran los dirigentes cocaleros Gonzalo Lupaca, Porfirio Rivero y Freddy Machicado, además de Omar Harold Mejía miembro de la resistencia de jóvenes de La Paz.