Garantizan retorno a clases el lunes por la mejora de la calidad del aire en el país

Fuente: Brújula Digital

Por la mejora del Índice de Calidad del Aire (ICA) en todo el país, autoridades del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, garantizaron este domingo el retorno a clases, en las regiones donde fueron suspendidas debido a las humaredas registradas a raíz de los incendios forestales reportados en cuatro departamentos.

“Viendo las condiciones (del aire) de La Paz y Santa Cruz no hay ningún problema para que desde el lunes se retorne a las actividades educativas, esto no significa que dejaremos de monitorear, al contrario, lo seguiremos haciendo hasta que todos estemos seguros de que no va a pasar nada”, aseveró la ministra de Salud, María Renée Castro, en La Paz.

De la misma manera, su homólogo de Medio Ambiente, Rubén Méndez, en contacto con la prensa en Santa Cruz indicó que la calidad del aire mejoró considerablemente en todo el país. “Estamos bajando el índice de la calidad de aire, definitivamente las clases deberían reiniciarse, recomendamos que los niños retornen a las clases”.

Ante la densa humareda registrada la anterior semana, sobre todo ciudades y algunas regiones de Santa Cruz, La Paz, Beni y Cochabamba, el Ministerio de Educación determinó la suspensión de labores educativas en la capital oriental cruceña y la sede de Gobierno, además de municipios rurales donde el aire tenía altos índices de contaminación.

Castro especificó que la calidad de aire en territorio nacional es buena, tomando en cuenta que ICA más alto se reportó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con 308 puntos, catalogado como “extremadamente malo”, pero para esta jornada disminuyó considerablemente a 35 puntos.

En tanto que en la ciudad de La Paz el panorama fue casi similar, los incendios en el norte paceño provocaron que los indicadores de la calidad de aire sobrepasen los 200 puntos, para este domingo el ICA es de 27 puntos.

La escala del Índice de Contaminación del Aire (ICA) tiene cinco niveles, de 0 a 50 se cataloga como aire bueno, de 51 a 100 aire regular, la franja roja comienza cuando el índice es de 101 a 150 calificados como aire malo, de 151 a 300 aire muy malo y por encima de 301 es extremadamente malo.

En ese contexto, la Ministra de Salud informó que junto al titular de Educación, Edgar Pary, sostienen reuniones permanentes para realizar evaluaciones diarias sobre el ICA “para tomar la mejor decisión, basados en datos técnicos científicos”.

BD/WPS