Hamas bloquea las principales rutas en Gaza para evitar la evacuación de civiles hacia el sur

El grupo terrorista intenta impedir que las millones de personas que viven en el norte puedan desplazarse antes de que comience la ofensiva del Ejército de Israel

Fuente: infobae.com

Las Fuerzas de Defensa de Israel difundieron imágenes aéreas en las que se ve cómo los terroristas de Hamas impiden la evacuación de los civiles en Gaza hacia zonas seguras.

Las fotos muestran una suerte de barricada construida en una de las principales rutas destinadas para la salida de las más de un millón de personas que viven en el norte y que, desde el viernes, intentan desesperadamente por todos los medios llegar al sur antes de que inicie la contraofensiva israelí.

Tras lograr controlar las fronteras del país y neutralizar a gran parte de los atacantes que se habían infiltrado el pasado fin de semana, el Ejército de Israel está listo, ahora, para pasar a la siguiente etapa de la guerra, en la que buscarán “destruir completamente las capacidades de gobierno y militares” de Hamas y evitar así que un suceso de este estilo vuelva a ocurrir.

Es por ello que decenas de batallones han sido movilizados hacia las inmediaciones de la frontera -uno de los puntos más calientes y desde donde se producen la mayoría de los lanzamientos de misiles enemigos- para iniciar una ofensiva de amplio alcance, que resulta inminente. Según se conoció, será con ataques coordinados desde aire, mar y tierra.

No obstante, dado que su objetivo es alcanzar a los terroristas y no a inocentes, Israel extendió hasta las 16:00 hora local de este sábado la ventana de tiempo que había dado a los civiles para evacuar la zona y prometió que las dos principales rutas utilizadas en la huida no serían bombardeadas.

“La organización terrorista Hamas libró una guerra contra el Estado de Israel y la ciudad de Gaza es una zona donde se están llevando a cabo operaciones militares. Esta evacuación es por su propia seguridad. Sólo podrán regresar a la ciudad cuando se haga otro anuncio que lo permita”, indicaron en un comunicado.

Sin embargo, Hamas ha intensificado sus bloqueos para evitar que cualquier tipo de esfuerzo sea exitoso. La milicia terrorista está “bloqueando e impidiendo que la población vaya al sur” porque “quiere mostrar al mundo que tiene bajas y muertos”, denunció el portavoz del Ejército Daniel Hagari.

En ese sentido, el líder del grupo militar palestino, Ismail Haniyeh, acusó a la contraparte de “crímenes de guerra” como consecuencia de sus ofensivas en Gaza.

“Las atrocidades israelíes equivalen a crímenes de guerra”, escribió en una carta enviada al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y condenó, a continuación, el “bárbaro asedio israelí” en el que “prohíben la entrada de ayuda humanitaria y suministros médicos”.

No obstante, lo cierto es que los ataques terroristas iniciados hace casi una semana se han cobrado la vida de un gran número de víctimas inocentes, en muchos casos, en las peores masacres y con los crímenes más atroces.

Hasta el momento son cerca de 1.400 los israelíes muertos y más de 3.400 los heridos, mientras unos 150 a 200 permanecen rehenes de Hamas en Gaza. Inclusive, en las pequeñas incursiones del Ejército en la zona se han encontrado los primeros cuerpos de civiles muertos.

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, declaró este sábado que “no hay manera en este momento de tener una negociación” con los terroristas y, por el contrario, prometió “eliminarlos de la faz de la tierra”.