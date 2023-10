Henrique Capriles renunció a su candidatura a las elecciones primarias de la oposición venezolana

El dirigente de Primero Justicia dijo que busca “facilitar una opción que pueda materializar el objetivo”, ya que todavía pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos en su contra.

Fuente: Infobae

Este domingo por la noche Henrique Capriles anunció su renuncia a la candidatura a las elecciones primarias de la oposición venezolana, previstas para el próximo domingo 22 de octubre, en las que se definirá el abanderado del antichavismo para los comicios generales de 2024.

Durante una alocución transmitida en sus redes sociales, indicó que su decisión busca dar paso a una “opción viable” de algún competidor que no esté inhabilitado para ejercer cargos públicos como él, ya que todavía pesa en su contra una inhabilitación emitida por la dictadura de Nicolás Maduro.

Explicó que, debido a la inhabilitación de 15 años que le impuso la Contraloría General en 2017, participará en las primarias simplemente como militante, para “facilitar una opción que pueda materializar el objetivo”, competir en las presidenciales de 2024. “Tengo claro lo que yo tengo que hacer: es facilitar, ayudar a construir la ruta del 2024, es ponerme del lado de la unidad”, afirmó.

Recordó, además, que tiene seis años inhabilitado y hasta el momento no hubo justicia: “Tengo seis años esperando justicia en el TSJ y tengo decisión de la CIDH donde el Estado venezolano debe levantar esa inhabilitación. Pero la respuesta del poder es: más inhabilitación”.

“Pongo mi candidatura a la primaria a la orden de las bases que me eligieron en mi partido (…) sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral”, dice una carta publicada por el político, inmediatamente después de terminar su alocución.

Capriles insistió en que apoyará las votaciones del 22 de octubre, cuando espera que la oposición se haga con “una candidatura fuerte y viable”, pues se dijo convencido de que “en el 2024 pueda haber un cambio” político en el poder.

“La realidad es que sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral”, indicó en una carta difundida en sus redes sociales. “Sabemos que es una inhabilitación inconstitucional, ilegal, arbitraria, pero está allí, impuesta por un gobierno no democrático”.

“Venezuela nos exige honestidad y transparencia”, siguió Capriles. “Pongo mi candidatura a la primaria a la orden de las bases que me eligieron en mi partido”.

El ex gobernador adelantó que el lunes entregará una carta a la Comisión Nacional de Primarias (CNP), que organiza las internas, en la que comunicará oficialmente su decisión de retirarse de la competencia.

Además de Capriles, la ex diputada María Corina Machado -potencial ganadora de las primarias, según casi todas las encuestas- y el ex diputado Freddy Superlano también están inhabilitados por la Contraloría para ejercer cargos públicos. Sin embargo, ambos se mantienen en la contienda.

El ex gobernador figuraba como el segundo favorito en las encuestas, pero Machado lo quintuplica en los respaldos, de acuerdo con algunas encuestadoras.

El tema de las inhabilitaciones fue punto álgido en las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición en México, congeladas desde noviembre de 2022, en pro de acuerdos que permitiesen a los sancionados postularse.

El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) es Elvis Amoroso, que antes estaba al frente de la Contraloría que inhabilitó unilateralmente a Capriles y a otros dirigentes.

La oposición rechazó una propuesta del CNE para realizar las primarias con el sistema automatizado de votación, pues el proceso debía posponerse casi un mes y no había garantías de que los políticos sancionados pudieran participar.

(Con información de EFE y AFP)