Juez multa a Trump con USD 5.000 por un mensaje en internet

El funcionario judicial acusó al expresidente de haber violado la “orden mordaza” que le fue impuesta el pasado 2 de octubre.

Fuente: DW

El juez a cargo del juicio por fraude empresarial contra el expresidente estadounidense Donald Trump en Nueva York le impuso el viernes (20.10.2023) una multa de 5.000 dólares y lo amenazó con enviarlo a prisión por violar una orden que le prohibía publicar mensajes en internet sobre el personal del tribunal.

El magistrado Arthur Engoron amonestó a Trump el 2 de octubre con una “orden mordaza”, después de que colgara en su red Truth Social una foto de su secretaría con un ataque personal, y aunque la publicación fue eliminada de la red, una copia permaneció en la web de su campaña hasta anoche.

Engoron, que calificó el mensaje de Trump sobre su secretaría como “falso y denigrante”, dijo que ayer se enteró de que había permanecido visible en la web de la campaña durante 17 días, y solo fue eliminado después de que el tribunal le envió un correo, lo que demostró “una violación flagrante de la orden mordaza”, según el documento judicial hecho público por el Departamento de Justicia.

