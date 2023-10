Juicio por quema del TED: Pumari se declara inocente, habla de ‘autoatentado’ y cuenta cómo entró en shock

Al iniciarse el juicio oral por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí en 2019, el excívico Marco Pumari aseguró que es inocente, deslindó responsabilidad por lo ocurrido y señaló que hubo un “autoatentado”.

Fuente: lostiempos.com

“No soy un ladrón, no soy terrorista, mi única arma tal vez que he tenido en mi vida es mi voz y el Comité Cívico Potosinista y las instituciones. Y el pueblo potosino no es una organización criminal. Luchamos hasta por aquellos que hoy nos acusan y termino está mi declaración señor juez indicando lo siguiente: soy inocente y seré inocente más allá del resultado de este juicio”, dijo Pumari en la silla de acusado.

Como parte de su defensa, Pumari dijo que la decisión de movilizarse tras las elecciones de 2019 no era suya propia, sino de la institucionalidad potosina tras la denuncia de fraude electoral.

Mencionó que en el lugar de los hechos de 2019 había gente que pretendía convulsionar y con el rostro cubierto. Dijo que incluso había acentos venezolanos.

“Existía gente que ni siquiera, a lo menos lo que veíamos y las denuncias que recibieron de los propios vecinos, que no eran de ahí, ni siquiera eran bolivianos, tenían acento hasta venezolano, al extremo de que existían hasta comentarios de que habían personas alcohólicas que caminan en las calles”, relató.

Señaló que había conversado entonces con el comandante departamental de la Policía, coronel Iván Villa, y éste le pidió tranquilizar a la gente, pero también se comprometió a no gasificar.

Dijo que cuando intentaba tranquilizar a los movilizados y hasta hubiese defendido la institución potosina, pero surgió la gasificación de la Policía, a pesar del compromiso del Comandante.

Entonces, mencionó que habló con Villa para responsabilizarlo por lo que iba a suceder tras la gasificación y se retiró a la sede cívica, donde entró en shock, puesto que sabía que lo iban a inculpar por lo sucedido.

“Con algunos dirigentes preocupados de esa situación, vemos ya en los medios de comunicación y en las redes sociales de que el Tribunal Electoral estaba incendiándose. Ha sido un shock un shock emocional preocupante porque sabíamos de que toda esa situación, todo lo que estaban armando, porque no nos van a sacar de la cabeza que eso también ha sido un autoatentado para hacer caer dirigentes. Estábamos conscientes en ese momento de que lo primero que iba a hacer el Ministerio Público era apuntar a los dirigentes”, manifestó el excívico.

Pumari siguió su relato: “Es en ese momento también donde yo estaba en mi escritorio, me echo en el sillón y empiezo a pensar todo lo que estaba pasando. Entre en shock, señor juez, no es nada fácil”.

Reveló entonces que pensó en la responsabilidad del coronel Villa por lo sucedido. Cuestionó si éste exjefe policial tuvo algún proceso interno por su rol en los hechos de 2019.

Pumari está detenido por este caso por casi dos años. En este proceso puede ser sentenciado, pero además ya fue imputado por el caso denominado “Golpe de Estado I”, por el cual se le acusa de terrorismo.