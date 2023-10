La mujer avanza en su lucha por igualdad en el deporte nacional, pero falta mucho

Hoy, 11 de octubre, se conmemora el Día de la Mujer boliviana en homenaje al nacimiento de Adela Zamudio, pionera del feminismo en el país, pero, más allá de un festejo, ésta es una jornada para analizar los avances que se obtuvieron en la igualdad de oportunidades. En este caso, en el deporte.

A través de los años, las mujeres fueron conquistando un mayor protagonismo en todos los ámbitos como deportistas, dirigentes, entrenadoras, médicas, etc. Puestos en los que, además de afrontar los desafíos naturales de cada área, deben enfrentarlos como madres y en medio de la discriminación que aún existe.

“En ámbitos dirigenciales, creo que es difícil todavía ahora hacerse escuchar cuando muchas veces lo que buscan algunos directorios es tener unas cuantas caras femeninas para mostrar en las fotos, como si de eso se tratase; y mejor si están lejos las voces cuestionadoras y que podrían hacer propuestas que saquen a algunos hombres de su zona de confort”, explicó Alba Gamarra, presidenta de la Federación Boliviana de Squash.

La tenista categoría senior Patricia Arnez, quien fue parte de la Asociación de Tenis de La Paz, tiene el mismo sentir, ya que indicó que en esa labor muchas veces “mis opiniones tenían poco valor, incluso en las reuniones me sentí agredida al dar alguna opinión y nadie decía nada. Y es peor en la FBT (Federación Boliviana de Tenis) por la nula participación de mujeres en esta instancia”.

Gamarra junto a Nicole Encinas, en tiro con arco; Graciela Jurado, en triatlón; Lourdes Avendaño, en boxeo; Nimia Hurtado, en pentatlón moderno; Sonia Ramos, en ciclismo, y Ana Hernández, en taekwondo, ocupan el cargo máximo en sus federaciones, desde donde generan políticas de inclusión.

“En tiro con arco, como mujeres, no tenemos problemas; más bien la actual presidenta de la federación es mujer y está haciendo un grandioso trabajo para ser equitativa y enmendar errores de anteriores dirigentes”, expresó la arquera Patricia Espinoza.

Precisamente, Encinas comentó que conoce muchas “mujeres tan admirables que no se muestran o no se animan, porque no se sienten capaces, y en algún momento también fue mi caso; el seminario de Mujer y Deporte me ayudó a tomar una decisión, para asumir la dirigencia de la Federación, me costó porque tenía dudas y no me sentía preparada pese a ser una mujer profesional y tener el apoyo de mi padre y de mi hijo”, dijo Encinas.

La entrenadora Martha Marín, quien clasificó a cinco atletas con marca mínima con los Juegos Olímpicos de Río 2016, comentó que “nuestros logros no son tan reconocidos como los de los varones. Creo que aún tenemos el machismo en algunas disciplinas que no nos permiten seguir avanzando”.

Por su lado, Patricia Cortés, del tenis de playa, dijo que aún existe una “cultura machista que está arraigada en nuestro medio, donde la diferencia entre los entrenadores, dirigentes y los altos mandos se nota, en tema de posiciones, salarios, cargos, etc. Es algo que a nivel mundial están intentando cambiar y crecer el número de que exista una mayor participación de mujeres”.