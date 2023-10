Lanzan programa para la conservación de aves en Bolivia

Esta segunda semana de octubre fue oficialmente lanzado el programa Conserva Aves Bolivia en una ceremonia organizada por la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP) y la Asociación Civil Armonía, por encargo de Birdlife International y sus socios National Audubon Society, American Bird Conservancy y la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLac).

Fuente: Erbol

El evento se desarrolló en la residencia de la Embajada Británica de la zona de Achumani con el objetivo de fortalecer las acciones de conservación en sitios clave en Bolivia, particularmente en las áreas prioritarias para el resguardo de la biodiversidad y sus funciones ambientales.

Precisamente Conserva Aves es considerada como una estrategia inclusiva de conservación y de lucha contra el cambio climático en beneficio de las aves, la biodiversidad y las generaciones del presente y del futuro.

El planeta no nos necesita como seres humanos, nosotros necesitamos a la naturaleza

Sergio Eguino, director ejecutivo de Fundesnap, destacó la trascendencia del rol que la entidad que dirige cumple respecto a la preservación de la biodiversidad haciendo sinergias con diferentes instancias relacionadas con la temática medioambiental como organizaciones internacionales, entidades gubernamentales, comunidades, instituciones académicas y otras, para generar sostenibilidad y efectividad de manejo, tanto al interior del Sistema Nacional de áreas Protegidas como en espacios y ecosistemas críticos para la preservación de la vida.

“Y, bueno, las aves, si bien son un elemento fundamental de la biodiversidad, no han recibido una atención más intensiva, salvo al interior de las áreas protegidas o de los corredores de conservación, gracias a entidades especializadas como la Fundación Armonía, podemos saber que el garantizar sitios de conservación para aves justamente, puede garantizar la conservación, no solamente de los sitios, sino de muchas especies que están vinculadas”.

“Entonces FUNDESNAP en alianza también con el Estado nacional, subnacionales, con la sociedad civil, con la cooperación y con entidades académicas actúa en su papel de fondo ambiental y fundación privada sin fines de lucro, para poder movilizar apoyos financieros principalmente, para poder contribuir a la sociedad”.

De igual manera, el titular de la organización de desarrollo de las áreas protegidas enfatizó en el rol fundamental que juegan estos espacios y la biodiversidad que albergan respecto a las diferentes funciones ecosistémicas, tales como la provisión de agua, de temperaturas adecuadas para las necesidades del entorno ambiental, relievando que no debe haber contradicciones en cuanto a la defensa de la naturaleza y los intereses particulares.

“El planeta no nos necesita, no nos necesita como seres humanos, nosotros necesitamos a la naturaleza, a las especies de flora, de fauna, a los procesos ecosistémicos para sobrevivir.”

Aves: bioindicadores y embajadores de la naturaleza

Por su parte, Sebastián Herzog, director de Áreas Protegidas, Audubon Américas al referirse a la organización que representa, describió su naturaleza que en el mismo nombre de la institución: Audubon, demuestra su inclinación hacia la protección de las aves, pues Audubon es el apellido de un naturalista franco-estadounidense, John James Audubon, que aproximadamente hace algo más de un siglo y medio, se distinguió por ser un estudioso de las aves.

“Audubon es una de las organizaciones que constituyen esta iniciativa de conservación de aves, una entidad desde México hasta Chile que fomenta, cataliza, impulsa la creación de nuevas áreas protegidas en al menos nueve países de la región, áreas protegidas a nivel local, municipal, departamental, provincial, no nacional (…), trabajamos con socios nacionales que implementan la iniciativa, básicamente generamos las condiciones, las herramientas, recaudamos el financiamiento para que las organizaciones socias nacionales luego puedan implementarla; en este caso, para eso estamos hoy acá”.

Además, este especialista en avifauna que, además, conjuntamente a otros autores, sacó recientemente una guía de aves en Bolivia, una guía de campo con más de quinientas páginas y doscientas láminas a color en la que se describe a casi toda la avifauna de Bolivia cuya elaboración requirió de más de diez años, muchos viajes, observación y estudios, se refirió a la importancia del 30 x 30 traducido a un treinta por ciento de cobertura en áreas protegidas hasta el año 2030.

“Porque todos los estudios científicos indican que, si no protegemos una mayor superficie de la tierra, tanto marina como terrestre, el colapso ecológico en muchas zonas es inevitable, para que el ecosistema Tierra y los ecosistemas como la Amazonía, etc. etc. sigan funcionando necesitan una cierta área mínima, y porqué nos debe interesar a nosotros, porque las sociedades humanas dependemos estrechamente de estos ecosistemas naturales”.

Herzog agregó que en dicha iniciativa de conservación global (30 x 30) se encuentra enmarcada Audubon Américas, en cuanto a que pocos países de América Latina han llegado a ese 30 por ciento de protección real, por lo que la iniciativa de Audubon aporta para ayudar a los países a cumplir con ese compromiso internacional al cual se han suscrito.

“Trabajamos en esto no solo porque nos gustan las aves, porque las aves indican el estado de salud del medioambiente: tú vas a un tal sitio y si conoces las especies de aves, si ves las aves que están presentes y las que no, te indican cuan saludable es este ecosistema. Entonces son un bioindicador, a través de este bioindicador se puede evaluar rápidamente cuan bien, en qué estado está este bosque, entonces las aves son como embajadores de la naturaleza, son un vínculo que mucha gente tiene con la naturaleza”.

Cinco países, respaldo y ecosistemas conectados

En referencia al respaldo y apoyo del que son objeto programas locales destinados a la creación y conservación de áreas protegidas, Paul Franco, gerente del programa para conservación de aves resaltó la actividad que al respecto desarrolla la organización que representa.

“Estamos respaldando este programa de conservación de aves, somos un donante, respaldando este programa que se enfoca exclusivamente en aumentar precisamente el área bajo conservación efectiva. Las aves son un punto de especies carismáticas dentro de la biodiversidad y a través de su conservación se preserva otra biodiversidad asociada”.

En cuanto a ello, Franco puntualizó que si bien el programa se orienta hacia áreas donde existe mayor diversidad de aves, también se considera a las endémicas. En ese sentido indicó que su organización cuenta con una especie de portafolio en el cual se encuentran para recibir apoyo todas las organizaciones que se dirigen hacia la conservación de la biodiversidad y la naturaleza, apoyando así la creación de áreas protegidas, lo cual incluye a territorios indígenas.

Cinco son los países con gran biodiversidad que apoya esta organización: Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, “Conserva Aves se enfoca en un conjunto de estas áreas, pero hay otras organizaciones que se enfocan en otro conjunto de áreas y el trabajo en Bolivia es parte de un trabajo más amplio donde trabajamos en la Amazonía y Andes tropicales. Los programas apoyan todos los cinco países a nivel nacional, y, dentro del nivel nacional hay estas geografías específicas (andes, Amazonía, etc.)

“Nos enfocamos en ambos: flora y fauna. Cuando hablamos de biodiversidad hablamos de todo, flora y fauna indistintamente. Los territorios colectivos incluyendo los territorios indígenas son muy importantes para salvaguardar esta biodiversidad que tenemos, entonces son otra forma de gobernanza en territorio. Entonces el apoyo es también a las comunidades locales y territorios indígenas”, especificó Franco.

Aves migratorias y especies endémicas

Sin embargo, era ineludible el consultar a otro especialista, se trata de Rodrigo Soria, biólogo y director ejecutivo de la asociación civil Armonía, una ONG boliviana que trabaja para proteger la biodiversidad del país, especialmente aves, apoyando asimismo el desarrollo sostenible de comunidades locales que viven en esos sitios considerados clave en la protección de las especies más amenazadas.

“En general, Bolivia tiene como 1450 especies de aves, con ese número es el sexto país con mayor diversidad de aves en el mundo y el quinto en el continente, de esas 1450 especies, diecisiete son endémicas de Bolivia, quiere decir que solamente viven en Bolivia en diferentes lugares como la paraba frente roja que vive en los valles interandinos, la paraba frente azul que vive en el Beni, en los llanos de Beni, y así otras especies, pero adicionalmente a esas que son las que debemos proteger porque solamente viven en Bolivia, no hay en ningún otro lugar del mundo”.

Hay además otras aves que, si bien no son estrictamente endémicas, se encuentran catalogadas en diferentes grados de amenaza a su existencia, inclusive existen aves que se encuentran en regiones restringidas, especialmente pequeños sectores que se encuentran en áreas muy cercanas a la frontera entre Bolivia y Perú, también Chile o también a la frontera con Argentina, por lo que su presencia es compartida en todos esos países.

“Eso quiere decir que no están en todo el continente, están en regiones pequeñas, puede ser principalmente en Bolivia, compartido con Perú o con Argentina. etc., que en total suman un poco más de cincuenta especies y que también son prioritarias. Si hablamos de las especies que tienen algún nivel de amenaza, me refiero a las que están en peligro crítico, en peligro o vulnerables son alrededor de 60 o 65 especies que tiene Bolivia, y ésas son las prioritarias”.

De la misma manera Soria también se refirió a las especies migratorias, especialmente a aquellas que recorren de norte a sur todo el continente, y bien se reproducen en Norteamérica, tal es el caso de una especie de ave playera que fue recientemente registrada en Beni donde descansan en sus llanos luego de miles de kilómetros de volar sin descanso.

“Hay una especie que es entre las playeras migratorias que entre ese tipo de aves es la especie que ha estado disminuyendo más rápido, entonces es la más prioritaria en este grupo de especies y no se sabía que el Beni era un lugar importante para esas especies. Nosotros la hemos registrado, nosotros hemos empezado a hacer un censo de esa especie y hemos encontrado que grandes números de esta especie es un movimiento migratorio de norte hacia sur, pasan y se quedan en el Beni para después continuar por Sudamérica”.