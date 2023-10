Líderes identifican a Evo como autoritario y autor del sometimiento y división de las organizaciones

La Paz, 13 de octubre de 2023 (ANF).- Tres líderes que estuvieron al frente de organizaciones sindicales identifican al expresidente Evo Morales con un perfil autoritario y responsable de la división, debilitamiento, sometimiento de las organizaciones sociales a su gobierno y al Movimiento al Socialismo.

El exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Roberto Coraite, el exdirigente Rufo Calle y el expresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia (CIDOB) Adolfo Chávez compartieron sus criterios en el Conversatorio de la ANF, en torno al rol, la independencia e institucionalidad de las organizaciones sociales.

Los exdirigentes tienen una mirada crítica al rol de los movimientos sociales, particularmente a las dirigencias que cada vez se alejan de sus bases y actúan en función de intereses particulares y partidarios, lo que estaría afectando en su verdadera esencia.

“Hemos llegado a un ciclo crítico donde colapsó el contexto o la esencia misma de las organizaciones sociales con esta pugna interna del MAS, o más bien del Instrumento Político”, afirma Coraite, quien cree que la frase “gobernar escuchando al pueblo”, era falsa. Una expresión del exjefe de Estado que nunca se cumplió.

“Nosotros nunca hemos cogobernado, hemos sido simplemente utilizados. Nos engañó, nos dijo que vamos a mandar obedeciendo al pueblo, pero cuando sacamos resoluciones en congresos, ampliados, jamás se cumplía”, detalla Coraite sobre cómo era el gobierno de Morales en su relación con las organizaciones.

Calle caracteriza a Morales como un hombre “peligroso” capaz de “traicionar” como -en su criterio- se hizo con los fundadores del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos-MAS para quedarse con la sigla, dividió a las organizaciones sociales y sometió a las mismas a su gobierno y al partido, comenta.

“Totalmente rompe la institucionalidad de las organizaciones sociales”, afirmó que cuando éstas querían tener “voz y voto, él se movilizaba y fragmentaba”, en relación a la actuación del exmandatario Evo Morales porque nunca aceptó que actúen por encima de sus decisiones.

El exdirigente de la CIDOB tiene una percepción similar, nunca vio una actitud tan desesperada para controlar a la organización, pero además de hacerlo a la fuerza. Comentó que Morales se valió de “muchas mañas”. “Él es bueno para mandar, pero no le gusta obedecer”, afirma.

Chávez al igual que Coraite fue parte del Pacto de Unidad, pero ambos asumieron una posición crítica. Es más, el exdirigente de la CIDOB participó y lideró la marcha en defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure (2011), que fue intervenida violentamente por la Policía, lo que le distanció del gobierno de ese entonces.

Una situación de mayor gravedad es la ruptura constitucional, dice el líder indígena, porque no cumple el juramento de someterse a la Constitución Política del Estado, “se ha valido de muchas mañas, (…) rompe la estructura constitucional. Rompió la constitución vieja y peor la nueva. Entonces qué se puede esperar de un ciudadano que le gusta el autoritarismo”, cuestiona.

Chávez salió del país buscando asilo político y denunciando que no había garantías para un debido proceso, esto a raíz de que le abrieron una investigación vinculada al Fondo Indígena, incluso fue detenido. Además, desde el gobierno alentaron la división en la CIDOB hasta el extremo de intervenir con un grupo afín al gobierno de ese tiempo.

Pero no solo se alentó la división y las tomas en la CIDOB, en diciembre de 2013 un grupo afín al gobierno también se apoderó con violencia de la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ). De esa manera se crearon organizaciones paralelas, las críticas adoptaron un denominativo de “orgánicas”.

“Si un ciudadano no es respetuoso de la propia Constitución jamás va a poder ser respetuoso de sí mismo como persona, ¿entonces cómo va a respetar a su prójimo?” cuestionó. Puso como ejemplo el incumplimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016, también citó que en los más de 14 años no cumplieron la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas.

Roberto Coraite se sumó a esta posición de que “las bases (de las organizaciones) son utilizadas porque no se les consulta”. “Hemos sido vasallos de Evo, teníamos que defender el gobierno, el supuesto proceso de cambio, pero para que usufructúe él y su cúpula no así el pueblo que no se ha beneficiado con nada”.

Recordó que en una oportunidad los dirigentes se rebelaron porque el exministro Carlos Romero no consensuó un artículo de la ley de Revolución Productiva, por esa razón no quisieron ingresar al acto donde debía promulgarse, Julia Ramos sugirió entrar para que el tema no se postergue o pase al archivo.

“Hemos entrado a materializar algo que no estaba bajo nuestro consenso. Nos mintió. Este gobierno ha sido más de mentira, robo, etc”, para el dirigente campesino esto es una muestra de que Morales maneja todos los asuntos como “si fuera el dueño”, protesta Coraite.

Desde las promesas a los dirigentes para que sean candidatos en las elecciones, hasta los cargos y dádivas a las organizaciones sociales que “promete el dueño del partido”. “Nos auto mentimos cuando decimos que el MAS es de los pueblos, cuando es de Evo”, criticó.

Los líderes sindicales coinciden que las organizaciones han perdido su esencia porque las dirigencias han convertido sus oficinas en “agencias de pegas, de espacios de poder, todos tienen sus avales. “Han distorsionado la esencia de las reivindicaciones de nuestras organizaciones sociales”.

“Hay un juego de prebendalismo y un amplio vacío de información hacia las bases territoriales”, afirma Chávez. Mientras que Calle dice que el objetivo ha sido “desintegrarlos, perder su poder de convocatoria, su esencia, su autenticidad”.

El apoyo de ONG es casi inexistente por presión del gobierno de Morales

El exdirigente de la CSUTCB reflexiona que, en el pasado, hace 15 años más o menos, había muchas organizaciones no gubernamentales independientes que apoyaban en capacitación y formación a las bases campesinas e indígenas, para que surjan líderes.

Sin embargo, ahora existe una profunda debilidad, porque “ahora no hay” apoyo de ONG, ya que el gobierno se ha encargado de presionarlas para que no colaboren a las organizaciones de base. “No hay ONG que nos apoyen y esas son las razones porque las organizaciones no pueden articularse”.

No sucede lo mismo con las organizaciones de “activistas” afines al gobierno que tienen la misión de “adoctrinar”, ese tipo de apoyo está direccionado desde arriba, es decir desde el gobierno para que no exista un sentido crítico de la realidad.

Adolfo Chávez se suma a ese reclamo, dice que ahora “no hay recursos, no hay fundaciones que apoyen a las organizaciones que pregonan independencia del MAS. Atribuye a Álvaro García Linera como el autor de suspender a las cooperaciones que no apoyaban la línea gubernamental.

Recordó que la cooperación de Dinamarca -por ejemplo- ayudo mucho a Bolivia en los 16 territorios. Sin embargo, en 2014, el gobierno de Morales expulsó a la danesa IBIS tras acusarla de actuar políticamente en contra de su administración lo que era “intolerable”, además de financiar la división de las organizaciones sociales indígenas. El dirigente indígena sostiene que estas organizaciones eran de gran ayuda.

La ONG IBIS era una de las más importantes del país debido a que trabaja a través de contrapartes con el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Erbol, la Liga De Defensa Del Medio Ambiente (Lidema), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (CEBIAE), entre otras instituciones, según reflejaron los medios.

Recuperar la independencia de las organizaciones

Los tres exidirigentes compartieron la necesidad de recuperar la “autonomía y el autogobierno” de las organizaciones porque esa es la verdadera dimensión. “Hay que devolver nuestra independencia orgánica considerando el pluralismo ideológico para volver a nuestra esencia”, sentencia Roberto Coraite.

“No podemos estar sujetos al mando de un jefe o partido porque nos van a querer utilizar. Las organizaciones tienen derecho a negociar sus reivindicaciones esa es la naturaleza (…). Pero en el marco de su independencia”, al cuestionar que Morales haya estigmatizado el diálogo y la negociación con los que piensan diferente, comentó.

Por su parte, Chávez instó a los dirigentes de las organizaciones a pensar y actuar de manera libre para decidir qué es lo mejor para sus bases y sus comunidades; y rechazar el discurso que “si piensas diferente eres derechista o enemigo, porque son esas palabras que tratan de liquidar (…). Esa palabra que es de la derecha lo usan para amedrentar a su misma gente (…) Frente a ello se necesita un arduo trabajo del empoderamiento en los derechos que nos da la Constitución Política del Estado.