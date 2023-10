Llamadas privadas y elogios públicos: así es la inusual dinámica entre Donald Trump y Vivek Ramaswamy

Con la carrera por la Casa Blanca en marcha, los mandatarios han quedado inmersos en una relación que aún tiene evaluando a los seguidores y analistas en las amenazas y ventajas que este vínculo puede dar a cada uno

Llamadas privadas, elogios públicos: así es la inusual dinámica Trump-Ramaswamy





Fuente: infobae.com

El candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy declaró a Donald Trump “el mejor presidente del siglo XXI”. Trump elogió al recién llegado a la política como una “persona muy, muy, muy inteligente”. Y los dos han hablado por teléfono varias veces desde que Ramaswamy lanzó su campaña en febrero, una línea de comunicación repetida que Trump no ha extendido a otros rivales, según sus asesores.

En una de las llamadas, Trump agradeció a Ramaswamy que se mostrara a su favor mientras otros candidatos republicanos lo critican, según dos personas familiarizadas con la conversación que, al igual que otros, hablaron bajo condición de anonimato para describir las conversaciones privadas.

Los elogios mutuos ponen de relieve una dinámica inusual en la carrera de 2024 entre dos candidatos que tienen un interés político en arrimarse el uno al otro en ocasiones.

En el caso de Ramaswamy, un empresario millennial que trata de abrirse paso entre un nutrido grupo de aspirantes de largo recorrido que se postulan para llevar el manto de la agenda de Trump en el futuro, esos gestos parecen destinados a ganarse a antiguos partidarios del ex presidente.

Para Trump, el líder dominante en las encuestas de la carrera, elevar a Ramaswamy complica el camino del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que compite por votantes similares y al que muchos en el círculo de Trump comenzaron a ver este año como su mayor amenaza, incluso cuando ha caído muy por detrás en las encuestas.

Cuánto durará la amistad es una pregunta abierta y ya ha habido signos de erosión. Cuando se le pidió un comentario para este artículo, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, señaló una reciente publicación en las redes sociales del asesor de Trump, Chris LaCivita, que enlazaba a un artículo en el que se destacaba la insinuación de Ramaswamy de que Trump había hecho una “falsa promesa” sobre la derogación del Obamacare. “Aquí tenemos a un tipo con ganas de que le den un puñetazo y ni siquiera es viernes”, escribió LaCivita. En el primer debate republicano de agosto, LaCivita dijo que “Vivek tuvo la mejor noche” de todos los candidatos en el escenario.

En el segundo debate republicano celebrado la semana pasada en California -al que Trump faltó- Ramaswamy lo elogió pero argumentó que estaba mejor preparado para llevar su movimiento hacia el futuro. “Creo que Trump ha sido un excelente presidente. Pero la agenda de America First no pertenece a un solo hombre”, dijo Ramaswamy en el debate. “Respetaré a Donald Trump y su legado, porque es lo correcto. Pero uniremos a este país para llevar la agenda America First al siguiente nivel”, agregó.

En los debates, Ramaswamy elogió a Trump pero dijo estar mejor preparado para liderar el movimiento hacia el futuro (REUTERS)

En una entrevista este verano, Ramaswamy dijo que ha visto a Trump en Iowa “un par de veces” desde que hablaron en una reunión de la Asociación Nacional del Rifle en abril. Ramaswamy dijo que ha dialogado más con otros candidatos, entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, en el mismo periodo, y que ambos han coincidido con él en actos con varios candidatos que el ex Presidente suele saltarse. Los equipos de campaña de Pence y Burgum no respondieron a una petición de comentarios.

“El número total de minutos que he hablado con él probablemente se podría contar con una mano”, dijo Ramaswamy sobre Trump. “Creo que nos seguimos, principalmente, en lo que decimos, en las declaraciones públicas”.

Ramaswamy también ha llamado a DeSantis para desearle lo mejor durante el huracán y ha hablado por teléfono con el alcalde de Miami, Francis Suárez, el primer candidato en abandonar la carrera, según una persona familiarizada con las conversaciones. Desde los equipos de DeSantis y Suárez no respondieron a una solicitud de comentarios.

Pero la relación de Ramaswamy con Trump ha sido una que ha captado la atención de las campañas rivales y otros republicanos. “No entiendo la estrategia detrás del ‘sólo voy a presentarme para alabar a la persona contra la que me presento’. No tiene sentido”, dijo David Kochel, un veterano consultor republicano que ha sido crítico con Trump. “Es completamente extraño”.

Una cena de 2021 preparada por Jared Kushner

La relación Trump-Ramaswamy se remonta a 2021, después de que el yerno de Trump, Jared Kushner, organizara una cena para presentarlos, según personas familiarizadas con la reunión.

Mientras Ramaswamy viajaba por el país promocionando su libro, “Woke, Inc: Inside Corporate America’s Social Justice Scam”, hizo una parada en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, para conocer al ex Presidente por primera vez.

Ramaswamy conoció a Trump en 2021 (REUTERS)

Kushner -amigo de Ramaswamy- pensó que a Trump le gustaría al autor primerizo, según una persona familiarizada con la relación. En la entrevista, Ramaswamy recordó que él y Trump hablaron de política en su estado natal de Ohio durante la reunión. Ramaswamy dijo que Trump le preguntó su opinión sobre los distintos candidatos al Senado de Estados Unidos por el estado, y que Ramaswamy elogió a J.D. Vance, un antiguo compañero suyo en la facultad de Derecho que ganó el escaño el pasado noviembre. No hablaron de sus propias aspiraciones políticas en la cena, según Ramaswamy.

El intelecto de Trump “superó mis expectativas”, dijo Ramaswamy, citando su “memoria y dominio de detalles específicos relacionados con su historial de política exterior y su mandato” y su afable personalidad mientras saludaba a los invitados en la cubierta del club.

“No paraba de hacer comentarios sobre mi energía. Yo le decía: ‘En realidad, yo también pensaba que tenías mucha energía’”, relató Ramaswamy.

Ramaswamy dijo que no era amigo íntimo de Kushner -cuyo hermano, Josh Kushner, coincidió con él como estudiante en Harvard- y que solo se había reunido con Jared Kushner dos o tres veces.

La otra persona familiarizada con la relación describió una dinámica más cercana y dijo que Jared Kushner y Ramaswamy habían hablado a menudo antes de que Ramaswamy anunciara su campaña. Los dos hombres no han estado en contacto desde que lanzó su campaña, según Ramaswamy y esta persona.

Mi asesor y mentor más importante

Ramaswamy lanzó su campaña en febrero y dice que está de acuerdo con el ex Presidente en más del 90% de las políticas pero que podría avanzar mejor en su cumplimiento y en unir al país, incluso cuando ha adoptado ideas propias extremas y polarizantes, como elevar la edad de voto a 25 años, a menos que se cumplan ciertas condiciones.

“A la clase donante y al Partido Republicano no les gusta Trump. Y no les gusta cuando otros candidatos dicen cosas buenas sobre Trump. Eso pone a otros candidatos en una situación difícil”, dijo Ramaswamy en la entrevista. “Lo que corre por el trasfondo del movimiento Trump es una forma de nacionalismo y yo comparto ese nacionalismo”, declaró.

Ramaswamy dijo a la prensa el mes pasado que su conversación más reciente con Trump se produjo “en o cerca del último debate” en Milwaukee, donde fue el primero en el escenario en levantar la mano para señalar que apoyaría al ex Presidente como candidato si fuese condenado por cargos de delito grave, lo que suscitó los elogios de Trump en una publicación en las redes sociales. No dijo dónde ni cómo se comunicaron pero el empresario no estuvo presente en el debate. Una persona familiarizada con las llamadas dijo que los dos no han hablado desde antes del primer debate.

Ramaswamy dice que, si llega a la presidencia, se apoyaría en los consejos de Trump y lo consideraría “mi asesor y mentor más importante”. DeSantis sugirió recientemente que el ex Presidente no debería presentarse de nuevo y agregó en diálogo con CBS News que Trump es un “dealbreaker” para demasiados votantes.

Además de llamarlo “el mejor Presidente del siglo XXI”, Ramaswamy dijo que consideraría a Trump su asesor y mentor “más importante” (REUTERS)

Otros candidatos han criticado duramente las acciones del ex Presidente, como Pence, quien ha sugerido que Trump ya no está cualificado para ser mandatario, tras sus acciones del 6 de enero de 2021. Haley, ex embajadora de Trump ante la ONU, dijo en el primer debate: “Tenemos que afrontar el hecho de que Trump es el político que menos gusta en Estados Unidos”.

Tricia McLaughlin, directora de comunicaciones de la campaña de Ramaswamy, dijo en un comunicado: “Sólo en una industria tan quebrada y poco inventiva como la consultoría política podría pasar la idea de que atacar a Donald Trump es una estrategia viable para la nominación. Estos bromistas reciclan los mismos malos consejos a los candidatos cada ciclo”.

Aun así, Ramaswamy se distingue de Trump en algunos aspectos concretos. Sostiene que es el único verdadero outsider en la carrera -ahora que Trump ha servido en la Casa Blanca- y que, como resultado, está más en contacto con las bases y no se distrae con demandas y acusaciones “sin mérito”.

Ramaswamy no ha evitado atacar a sus otros rivales. Durante el primer debate republicano de este verano, le dijo a Haley: “Le deseo lo mejor en su futura carrera en los consejos de administración de Lockheed y Raytheon”, mientras ambos discutían sobre la política ucraniana. Él y Pence también se han enfrentado, con el ex vicepresidente llamando a Ramaswamy “novato” y Ramaswamy atacando recientemente a Pence por impulsar un retorno a los valores conservadores tradicionales, diciendo que candidatos como él “despertaron de un profundo letargo para darse cuenta de que el mundo y lo que les importa a los votantes no son lo que eran hace 40 años”.

Craig Robinson, consultor del Partido Republicano en Iowa, describió la estrategia de Ramaswamy como una “pequeña gran jugada por ahora”, pero cuestionó su eficacia a largo plazo.

“Sólo te mueve hasta cierto punto”, dijo Robinson. “¿Estás jugando para ser su candidato a la vicepresidencia? ¿O [para un] puesto en el gabinete o lo que sea? En algún momento todavía estás corriendo contra Trump, y vas a tener que hacer ese caso”.

Cálculos de la campaña de Trump

Trump y sus aliados han dicho que están contentos de tener a Ramaswamy en la carrera y no lo ven como una amenaza. En cambio, lo ven útil en las primarias como alguien que lo defiende, según dos personas cercanas al ex Presidente y su campaña. Ramaswamy también contribuye a un abarrotado campo del Partido Republicano en el que los candidatos han luchado por emerger en las encuestas como una clara alternativa a Trump.

“Le gusta que Vivek se levante y lo elogie y defienda, y cree que tiene algo de talento”, dijo una de las personas.

Trump ha elogiado a Ramaswamy en repetidas ocasiones en comentarios públicos. Cuando el tertuliano conservador Glenn Beck le preguntó por un “vicepresidente Ramaswamy”, Trump respondió: “Tiene buena energía, y podría estar en alguna forma de algo”, y añadió: “Sería muy bueno”. Posteriormente, sin embargo, sugirió que no elegiría a un compañero de fórmula de entre los actuales.

En un momento, entre elogios a Ramaswamy, Trump dijo que “podría estar en alguna forma de algo” al ser consultado por el cargo de vicepresidente aunque luego sembró dudas al respecto (REUTERS)

Tras las declaraciones de que era el mejor presidente del siglo XXI, Trump escribió en las redes sociales que “esta respuesta le dio a Vivek Ramaswamy una gran GANANCIA en el debate por una cosa llamada VERDAD. Gracias Vivek!”

Dado que Trump se ha saltado los debates hasta ahora, otra persona cercana a su campaña dijo que Ramaswamy cumple una función útil como una especie de representante de sus ideas.

Además de sus elogios públicos al ex mandatario, Ramaswamy ha liderado el llamamiento a sus rivales para que se comprometan a indultar a Trump en caso de que alguno de ellos lo derrote en las elecciones y se haga con la Casa Blanca, apareciendo incluso en las puertas de los juzgados tanto de Miami como de Washington en los días de comparecencias de Trump allí.

“Sin que Trump esté en el escenario, hace un trabajo bastante bueno, ocupando gran parte del espacio que normalmente ocuparía Trump”, dijo la persona cercana a la campaña del puntero republicano.

