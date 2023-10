Matarifes bloquean en la vía Quillacollo – Cochabamba exigiendo un nuevo matadero

“Al incumplimiento de parte de las autoridades del municipio acerca del nuevo matadero, que hasta ahora no se ha conseguido nada, siguen dilatándonos indicándonos que no hay recursos, nosotros tenemos problemas en el actual matadero de hacinamiento, la ubicación misma que las OTB están observándonos”, informó a UNITEL, Víctor Siles, representante de los Matarifes.

Asimismo, denunciaron acoso de parte de las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), a las cuales acusan de no dejarlos trabajar con el trasladado y faeneo vacuno.

“Estamos haciendo la denuncia pública a Senasag porque no nos deja trabajar tranquilos, nos emiten multas, actas, notas de conminatoria para que nosotros dejemos de trabajar, hasta ayer (miércoles) no teníamos sistema y nosotros trabajamos con sistema, guía de movimiento animal, no podemos transportar ni un animal ni entrar al matadero”, declaró Siles.

La medida de presión se instaló desde las primeras horas de este jueves, donde se ha cortado el paso en ambas vías.

Las personas movilizadas colocaron sogas, piedras y letreros con sus demandas para impedir el paso y transitabilidad de los vehículos por este sector, por lo que los motorizados deben buscar rutas alternas.