“Mataron a mi esposo por una herencia”, contó totalmente desconsolada su pareja

Los presuntos asesinos ingresaron armados al domicilio, ubicado en la zona de la Maica, en Cochabamba.

Cochabamba, Bolivia.-

Un hombre de 56 años habría sido asesinado en su vivienda ubicada en la zona de la Maica, en Cochabamba, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó el levantamiento legal del cadáver. La esposa de la víctima asegura que lo mataron por herencia, denunció a su hermano y sus sobrinos.

“Entraron cuatro personas y nos golpearon, tres hombres y una mujer. Gabriela Q. me agarró de las trenzas, uno de ellos estaba con revólver (…) Mi marido gritó ‘auxilio’ y ya no pude escucharlo más, salí a la calle pidiendo auxilio”, contó la esposa.

Con dolor e impotencia la tía de la víctima pidió justicia. “Esas cuatro personas como lo van a matar, ni a mi cuñada han dejado pedir auxilio (…) Esos malditos ¡Mata gente!”, indicó indignada.

Vecinos de la zona exigen justicia para el hombre asesinado dentro de su propia casa, señalaron que cada vez se registran robos y atracos, por lo que, además piden seguridad a las autoridades. Los familiares del hombre de 56 años causaron destrozos en la vivienda de los presuntos responsables.

“Yo no estaba presente, no tengo ni idea de lo que estaba pasando (…) Yo fui a la Universidad y cuando regresé me encontré con todo este bochorno. Yo fui a recoger a mi hija y sobrinos (…) Siempre hubo problemas por terrenos, esto ya estaba en proceso, ellos han rebasado la propiedad”, relató la familiar del fallecido.