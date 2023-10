Messi, claro favorito al Balón de Oro en un contexto de crispación

El futbolista argentino es el principal candidato a quedarse con el galardón.

Fuente: Infobae

En medio de una París lluviosa y demasiado preocupada por una escalada de actos violentos en la política y en el fútbol doméstico tras la agresión de hinchas del Olympique de Marsella al micro del plantel del Olympique de Lyon por la liga local, Lionel Messi aparece como claro candidato a ganar el que sería su octavo Balón de Oro, que tradicionalmente otorga la revista “France Football”, según una encuesta realizada por Infobae con periodistas europeos y sudamericanos.

Si bien mucha gente se fue apostando en las cercanías del escenario armado en las calles aledañas al Teatro de Le Chatelet, la gala de esta noche por el Balón de Oro es mirada de reojo por los franceses, que siguen enojados porque consideran que su mayor ídolo, Kyllian Mbappé, no está del todo valorado y lo colocan al mismo nivel que Messi.

“Tres extraterrestres y un favorito”, tituló en su tapa el diario “Le Parisien”, uno de los que más sigue al Paris Saint Germain, y en referencia a Messi, Mbappé y Erling Haaland, el goleador del Manchester City.

Seguramente será por eso que, quienes desde seis o siete horas antes fueron rodeando al escenario todavía en construcción, vestían en su mayoría camisetas o motivos argentinos, aunque muchos de ellos tenían acento extranjero.

Pese a tratarse de uno de los premios futbolísticos de mayor prestigio, Francia no parece estar demasiado pendiente en horas de grandes polémicas internas entre la Liga 1 y la Federación luego del impacto que significó ayer la suspensión del partido entre Olympique de Marsella y Olympique de Lyon, cuando el micro visitante fue agredido con piedras y como resultado, fue herido el también entrenador del equipo lionés, el italiano Fabio Grosso (autor del último penal que le dio el título a su selección precisamente ante Francia en la final del Mundial 2006), y hubo versiones de que su ayudante de campo, Raffaele Longo, podía perder un ojo.

Este episodio se suma a las constantes manifestaciones parisinas en favor de los palestinos y en contra del Estado de Israel en el contexto del conflicto de Medio Oriente.

Si bien Messi es claro favorito para la prensa mundial, ningún periodista del grupo que componen el diario “L’Equipe” y la revista “France Football” quiso revelar la información oficial (que todos conocen pero desde hace años tienen absolutamente prohibido contar).

Dani Gil, corresponsal de la cadena española “Cope” en Francia cree que Messi “es el merecedor del Balón de Oro por haber ganado en diciembre pasado el Mundial con la selección argentina y porque lo que se valora en la France Football son las actuaciones de carácter individual en instancias decisivas y creo que durante el último año no ha habido un futbolista tan determinante como Messi, que llevó a su selección a la gloria luego de muchísimos años”.

“Es verdad que Haaland ha hecho una temporada espectacular, ganando con el Manchester City el ‘Triplete’ (Premier League, FA Cup y Champions League y fue absolutamente determinante y hasta entiendo quienes crean que merece el Balón de Oro pero me parece que Messi es claramente el favorito para esta noche”, insistió el periodista español.

Pablo San Román, de la agencia France Presse, afirmó que “lógicamente” el Balón de Oro de esta noche “lo ganará Messi porque es una tradición que quien gana el Mundial se lo lleve pese a que en las últimas ocasiones no ha sido así” y sostuvo que el jugador argentino “ha sido, de lejos, el mejor de todos en los últimos años, aunque tal vez en este momento no lo sea. Sin dudas, es el mejor jugador del Siglo XXI aunque de todos los jugadores que he visto, el mejor, sin dudas, ha sido Diego Maradona y no pude ver a Pelé pero ganó tres Mundiales y los videos que vi de él son impresionantes. Creo que Messi está por debajo de ellos dos”.

Fabio Licari, del diario italiano “La Gazzetta dello Sport”, esbozó que “Messi va a ganar su octavo Balón de Oro y lo merece porque fue fantástico en el Mundial de Qatar” y se animó a hacer una comparación entre los tres principales candidatos al premio: “Para mí, luego de Messi viene Mbappé y tercero Haaland y hasta coloco luego a Kevin De Bruyne y Jules Bellingham, pero en ese orden”.

Dominik Piechota, de “Kanal Sportowy” de Polonia, indicó que “Messi ganará el Balón de Oro creo que definitivamente se convertirá en el mejor jugador de la historia y hasta creo que en el futuro difícilmente alguien lo pueda superar”.

El periodista peruano residente en Francia Juan Palacios, comentó que Messi “no sólo debe ganar el Balón de Oro por ser el mejor sino que fue decisivo en el Mundial y eso pesa mucho” y añadió que “para mí, es el mejor jugador de toda la historia por sus números y por lo que hizo tanto en el Barcelona como en la selección argentina”.

Marcelo Doval, periodista argentino editor de la web española “Dosis Futbolera”, por su parte, consideró “un hecho” que Messi “ganará su octavo Balón de Oro” y si bien consideró que “para mí es el mejor jugador de la historia pero quiero aclarar que el hecho de que le den o no hoy el premio no condiciona mi opinión porque alrededor de este galardón hay mucho lobby y bastante política y operan como condicionantes”.