“Mi hijo ha sido olvidado, hay gastos que nadie cubre”, reclama la mamá de uno de los cadetes accidentados

“Obviamente, el Ejército tiene limitaciones, no tenemos un arbolito para jalar dinero”, señaló Zúñiga en relación con la salud del cadete y a la intervención quirúrgica a la que fue sometido

El comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, afirmó que esa fuerza no tiene un “arbolito para jalar dinero” en referencia al pago de la nueva operación a la que fue sometido el cadete López.

Este tipo de gastos no han sido cubiertos por el Ejército, tal como se había comprometido cuando sucedió el accidente.

“Sabemos de que la caída de esta gran altura no ha permitido a los médicos hasta el día de hoy darles de alta, al contrario, lamentablemente en este periodo hemos ido viendo otras consecuencias , y por mi parte me siento muy, muy adolorida”, lamentó.

La mujer contó que “efectivamente el día 17 de junio fue dado de alta, pero lo que él tuvo es una alta hospitalaria ” y no una alta médica, es decir, el tratamiento debía continuar.

El jefe del Ejército agregó que hasta el momento la institución castrense ha desembolsado 930.000 bolivianos para los gastos de la clínica.

La polémica surgió luego de que, en una carta, el Colegio Militar hizo conocer a la Clínica del Sur, en la cual está internado el joven, que no cuenta con recursos económicos para la atención del cadete.

En ese marco, solicitó al centro de salud que preste “colaboración al alcance de sus posibilidades y espíritu de colaboración”.

“Me siento muy consternada ante las últimas declaraciones del comandante general del Ejército”, respondió Viamont.

La kermés

Las Fuerzas Armadas habían impulsado una kermesse a escala nacional y recaudaron más de medio millón de bolivianos.

“Nos llamaban de medios de comunicación indicándonos de que nosotros habíamos recibido más de medio millón (de bolivianos) de esta recaudación y que, por lo tanto, deberíamos haber cubierto con estos ingresos, con estos fondos, no solamente la cirugía, sino todos los gastos de nuestros hijos, pero es momento de informarles que nosotros no hemos recibido ni un centavo”, indicó.

Viamont indicó que “si bien hubo esa kermés, nos indicaron en su momento que parte de la de esta recaudación había servido para pagar una parte de los gastos de la clínica”.

Pagos

La madre de López además indicó que el 26 de septiembre los padres de los dos cadetes se reunieron con personeros de la Defensoría de Pueblo y autoridades del Ministerio de Defensa y del Colegio Militar para “aclarar esta situación”.

“Fueron ellos, en esta reunión, quienes nos informaron cuál ha sido el desglose de los gastos que se pagaron por nuestros hijos. Es así, que esta suma que dio a conocer el comandante general del Ejército no corresponde solamente al pago que hubiera hecho el Ejército”, indicó.

Según el detalle entregado por la madre del cadete a la red UNITEL, el Comando del Ejército pagó “en cuanto a los gastos de la clínica 476.249 bolivianos”.

“Nos informaron, además, después de tanto tiempo, de que la Lotería Nacional había hecho un pago de 47.300 bolivianos. Los cadetes del Colegio Militar hicieron un aporte de 10.000 bolivianos”

Ahí surgió el tema de la kermés que se realizó el 20 de mayo pasado a cargo de la fundación de esposas del Ejército.

“Producto de esta kermés realizan un pago de 317.389 bolivianos. Posteriormente, también nos dan a conocer que nuestro seguro, el seguro que compramos los padres cada gestión, había cubierto 54.805 bolivianos”, señaló.

Según este detalle, el total de los pagos suman 931.384 bolivianos.

“Entonces, no es que el Ejército hubiera hecho el pago de 931.000 como lo han indicado el fin de semana. Esto nos han informado en el Ministerio de Defensa”, sostuvo.

Falta de pago

La madre indicó que no han parado los gastos médicos para la atención médica ni los tratamientos de su hijo.

“A partir de del alta hospitalaria, si bien nos dieron suministros para el tema de fisioterapia, hubo un pago también de fisioterapia hasta el 1 de septiembre. A partir de entonces, prácticamente por parte de mi hijo ha sido olvidado”, reclamó.

La última cirugía de emergencia a la que el joven se sometió en la Clínica del Sur también está pendiente de pago.

“Son 9,401 bolivianos que hasta la fecha no se han pagado. Mi hijo está más de 10 días con los puntos de esta cirugía y lamentablemente no puedo llevarlo a la clínica para que lo retire, porque no solamente tienen que retirarle los puntos”.

Asimismo, queda pendiente la revisión del médico especialista y se pone en “riesgo” la fisioterapia.

“Esta es la cuarta semana que no se ha pagado los honorarios al especialista, y la fisioterapia hasta la semana pasada sumaba 4.680” bolivianos”, señaló.

Pero no es todo. Viamont indicó que “tenemos otros gastos de medicamentos que hasta la fecha nadie cubre”.