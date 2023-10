Micreros advierten falta de diésel y se reduce un 20% el servicio en la capital cruceña

Pidió al presidente Luis Arce Catacora tomar cartas en el asunto y sostuvo que si las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y las instituciones estatales que son responsables del abastecimiento no pueden hacerse cargo lo mejor es que den un paso al costado.

Afectación a la labor diaria

“Creo que recorrí como unos 10 surtidores, pero no he podido encontrar combustible”. “Esto nos perjudica, no podemos trabajar tranquilos”. “Perjuicio para la ciudad es esto”. Así se expresan algunos transportistas que hacen filas en los surtidores.

A esto también se suma la afectación al transporte interprovincial e interdepartamental, los cuales requieren del diésel para hacer sus recorridos de transporte de pasajeros hacia otros municipios.

Entretanto, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, sostuvo que este domingo se adicionaron más de dos millones de litros en lo que son los despachos de diésel.

“Generalmente, los domingos no existen despachos por parte de Yacimientos (Petrolíferos Fiscales Bolivianos), y a través de las coordinaciones entre Yacimientos, Sustancias Controladas y la ANH, que emiten las hojas de ruta, se están haciendo los despachos”, dijo Jiménez.