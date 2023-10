Milenio estima que en 2025 el dinero por exportación de gas no será suficiente para subvencionar combustibles

En 2025, los ingresos por exportación de gas natural a Brasil y Argentina no serán suficientes para cubrir el costo del subsidio a las importaciones de combustibles (gasolina y diésel), alertó la Fundación Milenio en su informe denominado “Una tormenta perfecta amenaza al sector de hidrocarburos”.

En el documento indicó que Bolivia se enfrenta a una crisis de gas que amenaza su seguridad energética y su economía, porque al haber menos recursos para costear el subsidio aumentará la presión sobre el Tesoro General de la Nación (TGN), que ya enfrenta un déficit fiscal elevado.

“De la proyección de los subsidios e importaciones de hidrocarburos al año 2025, se infiere que bajo cualquier escenario de precios del crudo (70, 85 y 90 dólares por barril de petróleo), en los próximos tres años, los ingresos de exportación de gas no alcanzarían para cubrir el subsidio de importación de combustibles”, destacó la Fundación Milenio.

En el informe explicó que, en 2007, 7 dólares provenían de la exportación de gas por cada dólar que se gastaba en importar combustibles. En 2022, la relación ya era de 0,69 dólares de exportación de gas por cada dólar en importaciones. Es decir, que el Estado boliviano debió aumentar 0,31 dólares para equiparar la relación exportación/importación. En 2025, es muy probable que deba gastar 0,54 dólares para importar combustibles por cada dólar que reciba del gas exportado.

Advirtió además que la producción de gas natural disminuyó un 35% desde 2015, y los dos principales mercados de exportación de Bolivia, Argentina y Brasil, están reduciendo su demanda. Al mismo tiempo, el consumo interno de gas natural está creciendo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021, Bolivia exportó 12.093 millones de metros cúbicos de gas natural. El año pasado el volumen exportado al mercado argentino y brasileño llegó a 10.330 millones de metros cúbicos, mientras a julio de este año las exportaciones de ese energético fueron 4.927 de millones de metros cúbicos.

Estas cifras evidencian una caída en el volumen exportado, lo cual podría ser mayor una vez que Argentina prescinda del gas boliviano, tal como anunciaron las autoridades del país vecino, que incluso anticiparon que en el corto plazo tienen proyectado vender gas natural a Brasil a través de los gasoductos bolivianos.

Este medio se contactó con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías para conocer su punto de vista sobre el informe de la Fundación Milenio. Señalaron que no harían ningún comentario. “Por política no comentamos informes elaborados en base a especulaciones e información que no es oficial. Estamos abiertos a poder informar los datos que necesiten en el marco de la transparencia y nuestra voluntad de informar a la población”, indicaron.