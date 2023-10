Ministro dice que Bolivia supervisará construcción de puente binacional en Guayaramerín

Fuente: El Deber

Sin embargo, hasta ahora el Gobierno no informó qué sucederá con los accesos al puente, porque Brasil no se hará cargo de esos accesos en el lado boliviano. Según el viceministro, Wilfredo Gutiérrez, el costo de los accesos será de $us 20 millones, aproximadamente, y hasta el momento no existe ninguna información sobre quién financiará esa construcción.