Ministro dice que la no aprobación de contratos petroleros en el Senado pone en riesgo $us 504 millones de inversión

“ Atrasan todo un programa de exploración y creemos que esto no puede suceder , es un pésimo antecedente la paralización de la aprobación de contratos que ya han sido firmados y que han sido autorizados el año pasado, esto pone en riesgo $us 504 millones de inversión”, señaló.

Para la autoridad, “ hay una responsabilidad por parte de toda la Cámara de Senadores, que tiene que aprobar este tipo de leyes”. Asegura que la demora en dicha aprobación no es una buena señal.

“Creemos que la población no está contenta con esto porque no se pueden frenar inversiones cuando la situación de la exploración en el país no ha tenido los efectos deseados en los últimos años”, aseguró.