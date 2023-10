Monseñor Arana llama a atender el desastre ecológico y a los más pobres sin maquillar la realidad

Monseñor Giovani Arana. Foto: CEB

Fuente: ANF

Monseñor Giovani Arana en su homilía de este domingo hizo un llamado a las autoridades para atender a los migrantes, la crisis climática con medidas efectivas y a los más pobres y vulnerables que son atropellados en sus derechos, pero sin maquillar las estadísticas.

El prelado manifestó que la palabra de Dios llega para evidenciar una gran injusticia, porque a nuestros hermanos se les sigue atropellando y abusando en sus derechos humanos fundamentales.

“Con pena debemos reconocer que en pleno siglo XXI, en pleno 2023, en el mundo y en el país, todavía hay gente que se aprovecha de otros, los que sufren estos atropellos son los pobres, los vulnerables”.

“No maltrates al extranjero, no harás daño a la viuda ni al huérfano, del pobre dice no te comportarás con él como un usurero y no le quites su único abrigo”, dice la palabra de Dios, mencionó el arzobispo para reflexionar los problemas con poblaciones vulnerables,

“El extranjero que está lejos del cobijo de su tierra y debe enfrentarse a normas ajenas -muchas veces- a su país. Lejos de su país, a veces no cuentan como personas, son vistos como un problema, muchas veces”, afirmó en torno a la migración.

Exhortó para que la migración sea enfrentada de manera efectiva y urgente, “son personas que se ven obligadas de salir de su territorio. Uno no es migrante por gusto o moda”.

También pidió atención para las mujeres viudas que no tienen a nadie quien las proteja. Requirió pensar en la gran cantidad de niños y niñas que están en la orfandad a causa de la creciente violencia contra las mujeres.

Su palabra también estuvo orientada a pensar en los pobres que deben enfrentar diferentes necesidades de alimentos, salud, incluso de lo básico para vivir. Dijo que el autor del texto bíblico “sabe que este grupo de personas necesitan un cuidado particular”.

Afirmó que necesitan de políticas públicas “más allá de aprovecharse de su necesidad”. “Hacer un llamado especial a todas las autoridades, a todos aquellos se hacen llamar servidores públicos y lo son: es urgente que se atienda las necesidades de tanta gente que aún vive en la pobreza, no maquillemos nuestra realidad con propaganda que describe algo que no es cierto ni real o estadísticas o datos autocomplacientes”, recapacitó.

Demandó ver la realidad y comprender que muchos de los beneficios llegan solo a algunos, pero que una gran mayoría sigue sumergida en la pobreza, y cuestionó que se intente poner a la par de países desarrollados o posicionar en ranking mundiales o regionales.

Monseñor: No podemos sentirnos ajenos al desastre ecológico

Los mensajes también se dirigieron a la actual situación ambiental que vive el país y el mundo, una crisis ambiental que sufrimos todos, pero que de manera dramática la está padeciendo la gente más pobre. Citando al papa Francisco, dijo nadie puede ignorar que en lo últimos años hemos sido testigos de los fenómenos extremos.

“Es urgente que asumamos nuestra responsabilidad desde lo que nos toca a cada ciudadano y exigir más responsabilidad en el entorno” en el que cada uno se desenvuelve.

“A las autoridades públicas necesitamos normativas más efectivas para evitar la contaminación del aire, agua y del cielo. No es suficiente lo que hasta hora se hizo. No se puede permitir la tala y la quema de bosques indiscriminadas, con el pretexto de asentamientos y siembra que solo responde a ideologías de moda y no a políticas”, afirmó Arana.

Asimismo, repudió la toma violenta de territorios para la explotación aurífera menos usando químicos que afectan la vida de mucha gente, en particular indígenas que viven en las riberas de los ríos.

“La solución de todo esto no va por medidas paliativas, sino medidas que, a corto y mediano plazo, ayuden a solucionar los problemas de raíz”. Recordó que la Iglesia desde hace muchos años viene pronunciándose a través de sus cartas pastorales.

Citó por ejemplo la Carta pastoral de 2000, cuando se manifestó sobre la Tierra Madre fecunda para todos. En 2003, la carta Agua Fuente de vida y don para todos. La carta sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano, o la carta sobre Narcotráfico y Drogadicción en 2016

“No nos es indiferente el hambre y la precariedad en la que viven tantas familias. En esa misma línea, como Iglesia no podemos sentirnos ajenos al desastre ecológico al cual hemos llegado por irresponsabilidad de tantos”, sostuvo monseñor Arana.

/ANF/