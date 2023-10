Nayib Bukele inscribirá la próxima semana su candidatura a la reelección pese a la prohibición constitucional

El mandatario salvadoreño anunció, además, que este viernes se inscribirán ante las autoridades electorales los candidatos a diputados a la Asamblea y del Parlamento Centroamericano

Fuente: infobae.com El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que se inscribirá ante las autoridades electorales la próxima semana para buscar la reelección en los comicios del 4 de febrero de 2024.





“Claro que me voy a inscribir, pero no mañana. Todavía no sabemos qué día, pero obviamente sabemos que el último día es el 24 de octubre, así que cumpliendo la ley nos vamos a inscribir antes de que se termine el plazo”, indicó Bukele tras inaugurar una central hidroeléctrica en San Luis de la Reina, a unos 165 kilómetros al noreste de la capital.

El gobernante, que anunció su intención de reelegirse en septiembre de 2022 después de que la Corte Suprema le diera luz verde, pese a la prohibición constitucional, aseguró que cuenta con el respaldo del “partido más grande de la historia” y del “pueblo salvadoreño”, que tendrá “la última palabra” en los comicios.

Indicó, además, que este viernes se inscribirán los candidatos a diputados a la Asamblea y del Parlamento Centroamericano, según declaraciones recogidas por el periódico salvadoreño El Mundo.

Bukele aprovechó su visita a San Luis de la Reina para poner en marcha la central hidroeléctrica “3 de Febrero”, que tiene una capacidad de generación de 67 megavatios y que busca aumentar la producción energética con fuentes renovables.

“Estamos entregando este proyecto terminado al cien por ciento”, afirmó Bukele, quien detalló que la obra costó unos 800 millones de dólares, cuatro veces más de lo previsto cuando se inició en 2008.

La campaña para las elecciones del 4 de febrero comenzó a principios de este mes de octubre con Bukele como favorito.

“Hoy inicia oficialmente la campaña electoral para los candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República, por un período de 4 meses”, escribió la jefa del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, en la red social X.

“Vota por la N de Nayib Bukele. Vamos por todo”, publicó el partido oficialista Nuevas Ideas en X, mientras el presidente del Congreso, que también está controlado por Bukele, escribió en esa red que está en marcha la “Operación 2024″ y “con la fe puesta en Dios y de la mano del pueblo salvadoreño, continuaremos la refundación de nuestro país”.

Siete partidos competirán en los comicios, en los que serán elegidos también 60 diputados al Congreso unicameral. Más de seis millones de salvadoreños están convocados a las urnas.

El 3 de marzo se realizarán las elecciones de 44 concejos municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

“Yo les pido a los salvadoreños me den su confianza, su voto para transformar este país y hacerlo más competitivo”, dijo el candidato presidencial del izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN), Manuel “El Chino” Flores.

Las encuestas dan amplio apoyo al mandatario de 42 años, quien lanzó en marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas criminales, que le ha valido una aprobación del 90%, aunque sus métodos han sido criticados por organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica.

En 2019 Bukele llegó a la presidencia de la mano del partido de centro-derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que sigue como aliado suyo.

Su compañero de fórmula será nuevamente el vicepresidente Félix Ulloa.

(Con información de AFP y Europa Press)