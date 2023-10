Nemía Coca asegura que la selección de fútbol no soportaría a sus entrenamientos

“Yo exijo demasiado, porque entreno para ganar”, expresó la entrenadora de atletas.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

¿Le hace falta a los futbolistas de la selección boliviana, exigirse mucho más en los entrenamientos, para obtener resultados positivos en los partidos que disputen? Nemia Coca, entrenadora de atletas, no tiene la respuesta en torno a nuestra pregunta, pero cree que si entrena al mencionado grupo, no soportarían el ritmo de preparación, ya que ella emplea un método intenso, llevado al límite y lo hace para ganar, a todo esto piensa que los integrantes de La Verde, abandonarían el campamento en 1 o 2 días.

Red Uno consultó a la connotada Nemia Coca si asumiría la dirección técnica de la selección boliviana y elle respondió de forma contundente:

“Los futbolistas yo creo que renunciarían en 2 o 1 días, porque mi trabajo es bien fuerte, y soy una persona tajante que entrena para ganar”, expresó la formadora.

También habló sobre el carácter que impone a la hora de dictar sus entrenamientos:

“A los de mi club les he dicho, que entreno para ganar y si no que no me hagan perder el tiempo, ustedes dedíquense a entrenar, que me encargo del resto”, concluyó.