No solo es la falta de pago, también hay inseguridad jurídica, dice Cadecocruz sobre deuda de la Alcaldía cruceña

Fuente: Unitel

Desde la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) se advirtió que la Alcaldía cruceña tiene en suspenso los pagos a sus empresas afiliadas y las deudas ascienden a Bs 137 millones.

Javier Arce, gerente general de Cadecocruz, también apuntó que hay inseguridad jurídica porque cada contrato es claro y dice que cuando no se cancela en el tiempo marcado, “usted tiene el derecho como empresa de poder exigir intereses por retraso”.

Pero al realizar esta acción, “ha habido algunos casos donde las empresas han intentado decir: ‘usted tiene más de 180 días de atraso, quisiéramos (cobrar)’”.

“Entonces, les dijeron que no, (y su respuesta fue) ‘vos vas a cobrar lo que debes cobrar, porque no te voy a dar nada más’. A ese nivel ha llegado la inseguridad jurídica, no solamente en la Alcaldía de Santa Cruz, sino en otros entes contratantes”.

Dentro de las obras que han presentado problemas están trabajos encarados en módulos educativos, pavimentación de calles y otras que impulsa la comuna cruceña.