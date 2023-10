Para ganar la guerra, derrotar a Hamas y detener los asentamientos

Entre el miedo a un conflicto mayor en Medio Oriente y las exigencias que debe poner Estados Unidos para su ayuda a Israel

Siento gran admiración por la forma en que el Presidente Biden ha utilizado su empatía y su presencia física en Israel para convencer a los israelíes de que no están solos en su guerra contra el bárbaro Hamás, al tiempo que intentaba tender la mano a los palestinos moderados. Biden, lo sé, se esforzó mucho por conseguir que los dirigentes israelíes se detuvieran en su furia y pensaran tres pasos por delante, no sólo sobre cómo entrar en Gaza para acabar con Hamás, sino también sobre cómo salir, y cómo hacerlo con el menor número posible de víctimas civiles.

Aunque el presidente expresó su profunda comprensión del dilema moral y estratégico de Israel, suplicó a los líderes militares y políticos israelíes que aprendieran de la precipitación de Estados Unidos a la guerra tras el 11 de septiembre, que llevó a nuestros soldados a adentrarse en callejones sin salida y oscuros callejones de ciudades y pueblos desconocidos en Irak y Afganistán.

No obstante, los funcionarios estadounidenses se marcharon de Jerusalén con la sensación de que, aunque el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es consciente de que una extralimitación en Gaza podría incendiar todo el vecindario -y probablemente sea el más cauto de los dirigentes israelíes en la actualidad-, sus socios de coalición de derechas están ansiosos por avivar las llamas en Cisjordania. Los colonos han matado allí al menos a siete civiles palestinos en actos de venganza en la última semana, y el ejército israelí es ahora aún más duro que el primer ministro y está decidido a asestar un golpe a Hamás que todo el vecindario nunca olvidará. Mientras tanto, el derechista ministro de Finanzas israelí se niega a transferir el dinero de los impuestos que se debe a la Autoridad Palestina, mermando su capacidad para mantener Cisjordania bajo control, cosa que ha hecho hasta ahora.

Me preocupa mucho. No, estoy extremadamente preocupado.

Porque en la primera semana de esta guerra el Líder Supremo de Irán y el líder de la milicia de Hezbolá en Líbano, Hassan Nasrallah, parecían mantener un control muy estricto sobre sus milicianos tanto en la frontera con Israel como en Irak, Siria y Yemen. Pero a medida que ha transcurrido la segunda semana, los funcionarios estadounidenses han captado cada vez más indicios de que ambos líderes podrían estar considerando la posibilidad de dejar que sus fuerzas ataquen de forma más agresiva objetivos israelíes, y tal vez objetivos estadounidenses si Estados Unidos interviene.

No lo duden: la posibilidad de una guerra en toda la región que podría atraer a Estados Unidos es mucho mayor hoy que hace cinco días, según me dijeron altos funcionarios estadounidenses. Mientras escribo el jueves por la noche, The Times informa de que un buque de guerra de la Marina estadounidense en el norte del Mar Rojo derribó el jueves tres misiles de crucero y varios drones lanzados desde Yemen que, según el Pentágono, podrían haberse dirigido hacia Israel. Más misiles probablemente procedentes de milicias proiraníes fueron disparados contra fuerzas estadounidenses en Irak y Siria y contra Israel desde el Líbano.

No es probable que Israel permita que Irán utilice a sus apoderados para golpear a Israel sin disparar finalmente un misil directamente de vuelta a Teherán. Si eso ocurre, puede pasar cualquier cosa. Se cree que Israel tiene submarinos en el Golfo Pérsico.

Lo que hace que la situación sea triplemente peligrosa es que aunque Israel actúe con una contención hercúlea para evitar la muerte de civiles en Gaza, no importará. Pensemos en lo que ocurrió el martes en el Hospital Árabe Ahli de la ciudad de Gaza.

Como me señaló el columnista israelí Nahum Barnea, la Yihad Islámica Palestina (YIP) consiguió más esta semana con un cohete aparentemente mal disparado “que en todos sus exitosos lanzamientos de misiles”.

¿Cómo es eso? Después de que ese cohete fallara y cayera sobre el hospital palestino de Gaza, matando a decenas de personas, Hamás y la YIP se apresuraron a afirmar -sin pruebas- que Israel había bombardeado deliberadamente el hospital, incendiando las calles de todo el mundo árabe. Cuando Israel y Estados Unidos ofrecieron pruebas convincentes unas horas más tarde de que la YIP había alcanzado accidentalmente el hospital de Gaza con su propio cohete, ya era demasiado tarde. La calle árabe estaba en llamas y se canceló una reunión de líderes árabes con Biden.

Imaginemos lo que ocurrirá cuando comience la primera gran invasión israelí de Gaza en nuestro mundo conectado, enlazado por las redes sociales y contaminado con desinformación amplificada por la inteligencia artificial. No es de extrañar que los líderes árabes pro-estadounidenses estén suplicando a Biden que ruegue a los israelíes que actúen de forma que les dejen cierto espacio para seguir trabajando con Israel.

Por eso creo que Israel haría mucho mejor en enmarcar cualquier operación en Gaza como “Operación Salvar a Nuestros Rehenes” -en lugar de “Operación Acabar con Hamás de una vez por todas”- y llevarla a cabo con ataques quirúrgicos y fuerzas especiales que aún puedan atrapar a los dirigentes de Hamás, pero también trazar la línea más clara posible entre los civiles de Gaza y la dictadura de Hamás.

Hamás no sólo ha tomado como rehenes a israelíes; también ha tomado como rehenes a los civiles de Gaza. No tuvieron voto en el salvaje secuestro de abuelas y bebés israelíes por parte de Hamás. Tómese un momento y escuche esta serie del Centro de Comunicaciones para la Paz y Times of Israel “Susurrado en Gaza” de enero – entrevistas con gazatíes sobre lo que realmente piensan del liderazgo corrupto y despótico de Hamás. Israel tiene que respetar sus opiniones y basarse en ellas si espera sacar algo positivo y sostenible de esta guerra en Gaza.

Pero Israel se encuentra hoy en modo de supervivencia pura y dura. Los estadounidenses podemos aconsejar, pero Israel va a hacer lo que tiene que hacer.

Donde tengo un voto -sólo uno- es en Estados Unidos. El presidente, en su discurso del jueves por la noche en horario de máxima audiencia, prometió pedir al Congreso 14.000 millones de dólares adicionales en ayuda para que Israel supere esta guerra, junto con una inyección inmediata de 100 millones de dólares en nuevos fondos para ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza y Cisjordania ocupada por Israel.

Estoy totalmente a favor de ayudar a los civiles israelíes y palestinos en estos momentos, pero no sin algunas condiciones muy visibles.

Si Israel necesita armas para protegerse de Hamás y Hezbolá, que las envíe. Pero en términos de ayuda económica más amplia para Israel, sólo debería proporcionarse si Israel se compromete a no construir ni un asentamiento más en Cisjordania -cero, ninguno, ninguno más, ni un ladrillo más, ni un clavo más- fuera de los bloques de asentamientos y el territorio inmediatamente alrededor de ellos, donde la mayoría de los colonos judíos se agrupan ahora y que se espera que Israel conserve en cualquier solución de dos Estados con los palestinos. (De hecho, el acuerdo de coalición de Netanyahu promete anexionarse toda Cisjordania).

Soy muy consciente de que Hamás se ha comprometido a eliminar el Estado judío desde su creación, y no porque Israel haya ampliado los asentamientos en Cisjordania. Pero si Israel tiene alguna esperanza de alimentar un liderazgo palestino que pueda sustituir a Hamás en Gaza a largo plazo y ser un socio eficaz para una solución de dos Estados, entonces el proyecto de asentamientos tiene que parar y tiene que parar ahora.

En cuanto a la Autoridad Palestina en Cisjordania, necesita, lo antes posible, elegir o nombrar un nuevo liderazgo, uno con la competencia para construir instituciones palestinas decentes de una manera no corrupta que se gane el respeto y la legitimidad de su pueblo. La Autoridad Palestina, que está dispuesta a coexistir con el Estado judío, tiene que ser capaz de ganar realmente unas elecciones libres y justas contra Hamás en Cisjordania o Gaza.

Si no se cumplen estas dos condiciones, no hay futuro para la moderación en este rincón del mundo, no hay posibilidad de una paz sostenible ni de normalización entre Israel y Arabia Saudí, por mucho que Israel elimine a todos y cada uno de los dirigentes, soldados rasos y fabricantes de cohetes de Hamás o por muy simpatizante que se sea de la causa palestina.

La piedra angular de los 15 años de Bibi Netanyahu como primer ministro ha sido la expansión estratégica de los asentamientos para impedir cualquier perspectiva de que llegue a existir un Estado palestino contiguo.

Al hacerlo, el dirigente israelí actuó consciente y descaradamente en contra de los intereses de Estados Unidos. Estaba dispuesto a desestabilizar a los aliados de Estados Unidos, Jordania y Egipto, para conseguir más asentamientos. Estaba dispuesto a arriesgar el mayor logro diplomático de Estados Unidos, los Acuerdos de Abraham, si el pacto significaba detener los asentamientos. Aún no ha mostrado voluntad de detener los asentamientos para asegurar un avance histórico con Arabia Saudí.

Amigos, Israel es hoy un país rico y el dinero es fungible. Durante demasiado tiempo, la ayuda económica y militar de Estados Unidos ha permitido a Netanyahu tener su pastel y comérselo también: financiar el demencial proyecto de asentamientos y mantener un ejército avanzado, sin tener que subir los impuestos a todo el público israelí para pagarlo todo. Mientras Israel recibía ayuda estadounidense con una mano, el presupuesto de su Ministerio de Defensa pagaba con la otra la construcción de carreteras para los colonos. La cartera del Tío Sam, indirectamente, era el fondo para sobornos de la política de Netanyahu.

Así que no, no vamos a decirle a Netanyahu lo que tiene que hacer en Gaza: Israel es un país soberano. Sólo vamos a decirle lo que ya no vamos a hacer, porque resulta que también somos un país soberano.

Estados Unidos ha estado financiando indirectamente el suicidio a cámara lenta de Israel, y no me refiero sólo a los asentamientos. Fíjense en lo que hizo Netanyahu el pasado mes de junio. Para comprar a los partidos ultraortodoxos que necesita en su coalición para no ir a la cárcel acusado de corrupción, el gobierno de Netanyahu dio a los ultraortodoxos y a los colonos “un incremento sin precedentes en las asignaciones… incluida la financiación completa de las escuelas para que no enseñen inglés, ciencias y matemáticas”, explicó Dan Ben-David, un macroeconomista que se ha centrado en la interacción entre la demografía de Israel y la educación en la Universidad de Tel Aviv, donde dirige la Institución Shoresh de Investigación Socioeconómica. “Sólo este incremento presupuestario es superior a lo que Israel invierte cada año en educación superior, o a 14 años de financiación completa del Technion, el M.I.T. israelí”, afirma Ben-David. “Es una locura”.

En resumen: Netanyahu tiene ahora mismo una estrategia completamente incoherente: eliminar a Hamás en Gaza mientras construye más asentamientos en Cisjordania que socavan la única alternativa palestina decente a largo plazo a Hamás, la Autoridad Palestina, que Israel necesita para salir de Gaza con seguridad.

Si ésta es la temporada de la guerra, también tiene que serlo de las respuestas sobre lo que ocurrirá la mañana siguiente. No soy el único que quiere saberlo. Como escribió el historiador israelí Yuval Noah Harari en un ensayo publicado esta semana en Haaretz sobre el gobierno de Netanyahu: Si “sueña con explotar la victoria para anexionarse territorios, redibujar por la fuerza las fronteras, expulsar poblaciones, ignorar derechos, censurar la expresión, hacer realidad fantasías mesiánicas o convertir a Israel en una dictadura teocrática, tenemos que saberlo ya”.