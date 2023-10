Por favor, Israel, no te pierdas en los túneles de Hamas

Es hora de que Israel considere un alto el fuego

Fuente: infobae.com Hoy estoy viendo la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza y pienso en uno de los líderes mundiales que más he admirado: Manmohan Singh. Era el primer ministro de la India a finales de noviembre de 2008, cuando 10 militantes yihadistas paquistaníes del grupo Lashkar-e-Taiba, de los que se cree ampliamente que están vinculados a la inteligencia militar de Pakistán, se infiltraron en la India y mataron a más de 160 personas en Bombay, entre ellas 61 personas en dos hoteles de lujo. ¿Cuál fue la respuesta militar de Singh al 11 de septiembre indio?





No hizo nada.

Singh nunca tomó represalias militares contra la nación de Pakistán ni contra los campamentos de Lashkar en Pakistán. Fue un notable acto de moderación. ¿Cuál era la lógica? En su libro “Choices: Inside the Making of India’s Foreign Policy”, el ministro de Asuntos Exteriores indio de la época, Shivshankar Menon, explicó por qué, haciendo estas puntualizaciones clave:

“Yo mismo presioné en aquel momento para que hubiera represalias visibles inmediatas” contra las bases yihadistas o contra la inteligencia militar paquistaní, “que era claramente cómplice”, escribió Menon. “Haberlo hecho habría sido emocionalmente satisfactorio y habría contribuido en cierta medida a borrar la vergüenza de la incompetencia que mostraron la policía y las agencias de seguridad de India”.

Pero reflexionando sobriamente y en retrospectiva, ahora creo que la decisión de no tomar represalias militares y concentrarse en medios diplomáticos, encubiertos y de otro tipo fue la correcta en aquel momento y lugar”.

La principal razón, explicó Menon, fue que cualquier respuesta militar habría ocultado rápidamente lo indignante y terrible que fue el ataque contra civiles y turistas indios; se habría perdido “el hecho de un ataque terrorista de Pakistán contra India con implicación oficial por parte de Pakistán”. Una vez que India hubiera tomado represalias, el mundo habría tenido de inmediato lo que Menon llamó una “reacción desganada”. Sólo otra polvareda pakistaní-india – nada inusual aquí.

Además, escribía Menon, “un ataque indio a Pakistán habría unido a Pakistán detrás del Ejército pakistaní, que cada vez gozaba de mayor descrédito interno”, y “un ataque a Pakistán también habría debilitado al gobierno civil de Pakistán, que acababa de ser elegido al poder y que buscaba una relación con India mucho mejor de la que el Ejército pakistaní estaba dispuesto a considerar”. Y continuó: “Un susto de guerra, y quizá incluso una guerra en sí misma, era exactamente lo que el Ejército de Pakistán quería para apuntalar su posición interna”.

Además, escribió, “una guerra, incluso una guerra exitosa, habría impuesto costes y retrasado el progreso de la economía india justo cuando la economía mundial en noviembre de 2008 se encontraba en una crisis financiera sin precedentes.”

En conclusión, dijo Menon, “al no atacar a Pakistán, India era libre de emplear todos los medios legales y encubiertos para lograr sus objetivos de llevar a los autores ante la justicia, unir a la comunidad internacional para forzar consecuencias en Pakistán por su comportamiento y reforzar la probabilidad de que un ataque así no vuelva a producirse.”

Entiendo que Israel no es India, un país de 1.400 millones de habitantes que abarca un territorio enorme. La pérdida de más de 160 personas en Bombay, algunas de ellas turistas, no se sintió en todos los hogares y aldeas, como sí se sintieron las muertes, mutilaciones y secuestros de unos 1.400 israelíes a manos de Hamas. Pakistán también dispone de armas nucleares para disuadir las represalias.

No obstante, resulta instructivo reflexionar sobre el contraste entre la respuesta de India al atentado terrorista de Bombay y la respuesta de Israel a la matanza de Hamas.

Tras el horror inicial ante la absoluta barbarie de la embestida de Hamas contra niños israelíes, adultos mayores y una fiesta de baile, ¿qué ocurrió? La narrativa se desplazó rápidamente a la brutalidad del contraataque israelí contra los civiles palestinos de Gaza, entre los que se ha incrustado Hamas. El masivo contraataque israelí eclipsó el terror de Hamas y, en su lugar, los convirtió en héroes para algunos. También ha obligado a los nuevos aliados árabes de Israel en los Acuerdos de Abraham a distanciarse del Estado judío.

Mientras tanto, con unos 360.000 reservistas llamados a filas, la economía de Israel se verá casi con toda seguridad deprimida si la expulsión de Hamas de Gaza requiere meses, como se prevé. Ya se espera que se contraiga más del 10% sobre una base anualizada en los tres últimos meses del año. Todo ello después de que The Economist la clasificara como la cuarta economía con mejor rendimiento entre los países de la OCDE en 2022.

A nivel personal, me horroriza la reacción de aquellos estudiantes y progresistas que se pusieron del lado de Hamas contra Israel -en algunos casos, incluso antes de que éste tomara represalias- como si el pueblo judío no tuviera derecho ni a la autodeterminación ni a la autodefensa en ninguna parte de su patria ancestral. Esta reacción tampoco tiene en cuenta que Israel, con todos sus defectos, es una sociedad multicultural en la que casi la mitad de los médicos que se licencian hoy en día son árabes o drusos. O que Hamas es una organización militante que no tolera la disidencia ni a las personas LGBTQ+ y que se ha dedicado a borrar al Estado judío de la faz de la tierra.

Siento simpatía por las terribles decisiones a las que se enfrentó el gobierno de Israel tras la peor matanza de judíos desde el Holocausto. Pero fue precisamente porque seguí de cerca la singular reacción de Singh a los atentados terroristas de Bombay por lo que abogué inmediatamente por una respuesta de Israel mucho más específica y meditada. Debería haberla llamado Operación Salvar a Nuestros Rehenes y haberse centrado en capturar y matar a los secuestradores de niños y abuelos. Todos los padres podrían entenderlo.

En lugar de eso, el gobierno de Benjamín Netanyahu se apresuró inmediatamente a poner en marcha un plan para, como dijo el ministro de Defensa Yoav Gallant, “eliminar” a Hamas “de la faz de la tierra”. Y en tres semanas Israel ha infligido fácilmente más del triple del número de víctimas civiles y destrucción en Gaza que sufrió Israel, al tiempo que se ha comprometido a tomar el control militar de Gaza -una operación, sobre una base de población relativa, que equivale aproximadamente a que Estados Unidos decidiera casi de la noche a la mañana ocupar la mitad de México. El plan israelí, según Netanyahu, será una batalla “larga y difícil” para “destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamas y traer a los rehenes a casa”.

Como ya he dicho, Israel no es India, y no cabe esperar que ponga la otra mejilla, no en ese barrio. Pero, ¿cuál es el plan de Netanyahu? Los funcionarios israelíes con los que hablo me dicen que saben dos cosas con seguridad: Hamas nunca volverá a gobernar Gaza, e Israel no gobernará una Gaza post-Hamas. Sugieren que establecerán un acuerdo similar al que existe actualmente en algunas partes de Cisjordania, con palestinos en Gaza administrando la vida cotidiana y militares israelíes y equipos de seguridad Shin Bet proporcionando la fuerza entre bastidores.

Se trata de un plan a medias. ¿Quiénes son estos palestinos que serán reclutados para gobernar Gaza en nombre de Israel? ¿Qué ocurrirá la mañana después de que un palestino que trabaja para Israel en Gaza aparezca asesinado en un callejón con una nota clavada en el pecho: “Traidor”, firmada por “la resistencia de Hamas”.

Además, ¿quién va a pagar el control, la atención sanitaria y la educación de los 2,2 millones de habitantes de Gaza por parte de Israel? Por favor, levante la mano quien piense que la Unión Europea, los estados árabes del Golfo o el importante grupo progresista del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos financiarán una vigilancia israelí indefinida de Gaza – mientras Netanyahu y su banda de supremacistas judíos se comprometen a anexionarse Cisjordania sin igualdad de derechos para los palestinos de allí. El coste de la ocupación de Gaza podría sobrecargar el ejército y la economía israelíes durante años.

Para colmo, ¿cómo va a gestionar Israel una operación tan compleja cuando existe -por buenas razones- escasa confianza en Netanyahu? El sábado pasado señaló a los jefes de la inteligencia militar israelí y del Shin Bet como responsables de no haber visto el ataque sorpresa de Hamas, al tiempo que se excusaba de toda culpa. Un día después, una indignada opinión pública israelí obligó al primer ministro a retractarse de sus recriminaciones bélicas contra sus colegas. Pero el daño ya estaba hecho.

Netanyahu no tiene un equipo de rivales que le apoyen. Tiene un equipo de personas a las que se les pide que tomen decisiones insoportables a largo plazo sabiendo que su primer ministro es una persona de tan bajo carácter que les culpará de todo lo que vaya mal y acaparará todo el mérito de todo lo que vaya bien.

En resumen, querido lector, comprendo por qué Israel cree que necesita destruir a Hamas y disuadir así a otros en el vecindario de contemplar alguna vez tal cosa. Pero la opinión desde Washington es que los dirigentes israelíes no tienen un plan viable para ganar ni un líder que pueda sortear las tensiones y la complejidad de esta crisis. Israel tiene que saber que la tolerancia de su aliado estadounidense hacia las bajas civiles masivas en Gaza en una operación militar de duración indefinida no es ilimitada. De hecho, puede que pronto nos estemos acercando al límite.

Israel debería mantener la puerta abierta a un alto el fuego humanitario y a un intercambio de prisioneros que también permita a Israel hacer una pausa y reflexionar sobre a dónde quiere llegar exactamente con su precipitada operación militar en Gaza, y el precio que podría pagar a largo plazo.

Por eso planteo el ejemplo indio. Porque el uso selectivo de la fuerza con objetivos limitados y alcanzables puede servir más a la seguridad y prosperidad a largo plazo de Israel que una guerra abierta para erradicar a Hamas. Al menos Israel debería plantearse esa pregunta.

Una pausa de este tipo también permitiría a la población de Gaza hacer balance de lo que el ataque de Hamas contra Israel -y la respuesta totalmente previsible de Israel- ha hecho a sus vidas, familias, hogares y negocios. ¿Qué creía exactamente Hamas que iba a conseguir con esta guerra para los habitantes de Gaza, miles de los cuales iban a trabajar a Israel todos los días o exportaban productos agrícolas y otros bienes a través de la frontera entre Gaza e Israel hace tan sólo unas semanas? Hamas ha recibido demasiada comprensión y no suficientes preguntas difíciles.

Quiero ver a los líderes de Hamas salir de sus túneles bajo los hospitales y mirar a su pueblo, y a los medios de comunicación del mundo, a los ojos y decirnos a todos por qué pensaron que era tan buena idea mutilar y secuestrar a niños y abuelas israelíes y desencadenar este terrible retroceso en los niños y abuelas de sus vecinos de Gaza, por no hablar de los suyos propios.

Siempre he creído que se puede reducir el conflicto israelo-palestino desde principios del siglo XX a una línea: conflicto, tiempo muerto, conflicto, tiempo muerto, conflicto, tiempo muerto, conflicto, tiempo muerto, conflicto y tiempo muerto. La diferencia más importante entre las partes es lo que cada una hizo durante los tiempos muertos.

Israel construyó una sociedad y una economía impresionantes, aunque defectuosas, y Hamas tomó casi todos sus recursos y construyó túneles de ataque.

Por favor, Israel, no te pierdas en esos túneles.

© The New York Times 2023