Portavoz: El riesgo mayor de la división no es perder una elección, sino diluir el Estado Plurinacional

José Alberto Gonzales, exsenador del MAS y ahora presentador de El Central, consideró que “eso sería terrible y no podríamos perdonárnoslo”.

El portavoz presidencial Jorge Richter advirtió que, si en el MAS no se reafirma la unidad, el riesgo mayor no es perder la elección de 2025, sino que “se pueda diluir el Estado Plurinacional”.

“Hay que mirar la unidad porque si no, dejo este mensaje al partido (MAS), el camino -unos, por un lado, otros por otro, tú con tus organizaciones, yo con las mías, o como sea- es esperar cruzado de piernas cómo se pierde una elección (2025) y cómo se va al final de un proyecto social y popular como ocurrió, por ejemplo, el año 64”, advirtió en una lectura de la división en el MAS en El Central del Abya Yala Tv.

“El riesgo mayor ¿cuál es? No es sólo perder una elección, el riesgo mayor es que se pueda diluir el Estado Plurinacional”, alertó.

Richter respondió: “Si eso ocurriese, no podríamos mirar a los ojos a todos esos sectores populares que tienen la expectativa y esperanza de que, para ellos, en su condición humilde y de aparente no oportunidad para progresar o resguardarse en la vida, unos irresponsables, que somos todos nosotros, no tuvimos ni la fortaleza ni la grandeza de protegerles el futuro”.

La lectura la realizó el lunes, después del cuestionado Décimo Congreso del MAS de Lauca Ñ, Cochabamba, entre el 3 y 4 de octubre, y a días del Gran Cabildo Plurinacional convocado por el Pacto de Unidad.

Pero más allá de realizar un análisis puntual de ambos hechos, Richter centró su postura en la “unidad del movimiento popular”, porque, afirmó, “la unidad no tiene la misma naturaleza en función de los tiempos en los que se construye”.

“La unidad no es una sola (…) hay dos tipos de unidad, una de construcción de proyecto, el año 2006 la unidad era férrea en las elecciones de diciembre de 2005, en función de lo que significaba ganar para el movimiento social popular”, explicó.

Todos estaban bajo un mismo liderazgo y con la mirada puesta en la agenda de 2006 que incluía la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente con la refundación del Estado.

“Ahí hay una unidad del bloque histórico, de horizonte con perspectiva de transformar la sociedad y el Estado, ésa es la unidad ideal”, señaló.

De acuerdo con Richter, el otro tipo de unidad es “circunstancial, casi en auxilio por ganar un proceso”, lo grafica como los “acuerdos de último momento para enfrentar”, por ejemplo, procesos electorales.

Sin embargo, este tipo de unidad “no tiene consistencia para gobernar y generar estabilidad porque hay diferentes intereses que solo se reúnen para enfrentar un hecho puntual y concreto, pero se deja de lado la perspectiva histórica que es el horizonte de lo que significan las grandes políticas de transformación, las políticas públicas”, advirtió.

Para el portavoz, con todo lo que se va declarando se aleja la “unidad de proyecto histórico y nos estamos aproximando a una posibilidad, no digo que eso va a suceder, a una posibilidad de unidad de coyuntura que es solamente a un evento puntual y específico con posibilidad de que termine en fraccionamiento y no haya esquemas de unidad”.

En la entrevista, Gonzales recordó los 56 años del asesinato de Ernesto Che Guevara y puso un registro de parte de un discurso del comandante argentino-cubano, que, de forma coincidente, hablaba de la lucha unitaria contra el imperialismo.

“No puede haber desunión, no podemos luchar contra los grandes enemigos separados uno de otro, solamente hay un enemigo común en este momento, que es el que reúne todas las enemistades que pueda caer sobre nuestro pueblo (…) todo eso lo significa el imperialismo, entonces no podemos nosotros luchar desunidos, no podemos uno por aquí uno por allá”, dijo Guevara en el registro.

“Casi dijiste lo que dijo el Che, unas palabras muy parecidas”, le dijo Gonzales a Richter.

El portavoz respondió: “Como país, en algún momento, tenemos que tener la capacidad de estructurar una unidad que nos haga definir unos cuántos objetivos comunes como sociedad, sino de lo contrario vamos a seguir erráticamente caminando con tumbos en la política y acentuando los odios entre unos y otros”. // ABI