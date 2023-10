Portavoz Richter recuerda que Evo Morales le pidió jurar al MAS en 2003

“Ahí se produce una anécdota, (estamos) Evo, (mi hermano) Eduardo y yo, Evo me dice ‘ya jefe, hay que jurar, jura’ y levanta la mano (izquierda) ‘te tomo juramento’. Pero le digo: ‘Evo, estoy terminando de salir de un embrollo (con NFR), que además me genera un problema familiar con la madre de mis hijas, y me sumo nuevamente a otro partido’”, relató Richter en una entrevista con la red Abya Yala, efectuada el lunes pasado.