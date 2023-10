Productores y transporte mantienen emergencia por falta de combustible

El Gobierno garantizó la provisión de diésel, y otros carburantes. Productores expresaron su preocupación, ya que se encuentran en época de cosecha y zafra.

Fuente: Red Uno

Ante la continuidad de largas filas de vehículos en busca de combustible, que han puesto en duda la provisión en estaciones de servicios, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró que el abastecimiento está garantizado, ya que se ha despachado con normalidad los carburantes.

“Aclarar a la población que estamos con despachos normales el día de hoy, no hay necesidad de ir a hacer fila en los surtidores. Estamos con despachos promedios en nuestros distritos comerciales”, dijo Armin Dorgathen, presidente de la estatal petrolera.

Explicó que la pasada semana se tuvo un “problema logístico”, el cual solo habría afectado a las fronteras y no a las ciudades, por lo que considera que hubo especulación por versiones de menor cantidad del carburante, reiterando que no había necesidad de hacer filas.

“YPFB les garantiza que el combustible está garantizado, pero no vaya porque escuchan un rumor”, añadió.

Sin embargo, diversos sectores se han declarado en emergencia. Así, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) solicitó a las autoridades nacionales regularizar la distribución de diésel para evitar que la producción de alimentos sea interrumpida. El pronunciamiento se da ya que se encuentran en plena cosecha de granos correspondiente a la campaña de invierno.

“Estamos finalizando la cosecha de invierno, la zafra cañera y dando inicio a la siembra de verano que significa más de 3 millones de hectáreas en todo el territorio nacional y que permite cosechar más del 70% de los alimentos para la gestión 2024”, se lee en el comunicado.

Del mismo modo, el presidente del Comité Cívico Provincial, Ernesto Serrate, denunció que la escasez afecta gravemente a los productores en plena época de zafra.

“¿Qué pasa con el Gobierno? Si antes nos mandaba, por decir, 35 mil litros, ahora creo que está llegando 25 mil litros, por lo menos. Esto es preocupante ya que el gasto de combustible en los pueblos ha aumentado, y estamos en plena zafra, pero resulta que nos llega menos combustible“, señaló Serrate.

A su vez, la Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en emergencia debido a que sus unidades no pueden cumplir con sus labores ante la falta de carburantes. En ese sentido, exhortaron al Ministerio de Hidrocarburos a convocar a una reunión.

Lucio Gómez, presidente de la Confederación, señaló que, con este tipo de problemas, los transportistas corren el riesgo de no cumplir con sus pagos de financiamiento bancario. Ante este panorama, advierten con movilizaciones.

“No sé dónde estarán garantizando, vayan a ver, la prueba está clara, donde van a garantizar o las filas porque están en los surtidores. Les estoy diciendo la verdad porque les han rebajado el 50% del cupo, si antes compraban 30 mil litros al día, ahora les están dando 15 mil, entonces donde van a garantizarlos, no sabemos porque no hay ningún surtidor que no tenga fila”, afirmó Juan Yujra, dirigente del transporte pesado.

La escasez de diésel dejó a los transportistas en una situación desesperada, puesto que necesitan diariamente entre 400 y 500 litros por camión para poder llevar a cabo sus operaciones de manera eficiente. Esto no solo afecta a la capacidad de transporte de mercancías en el país, sino que también se traduce en un aumento de los costos operativos para las empresas de transporte, lo que podría repercutir en un encarecimiento de los productos y servicios para los consumidores.