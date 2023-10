Pumari dice que en 2019 hubo un ‘autoatentado’ en la quema del TED de Potosí

Ivan Alejandro Paredes

Fuente: El Deber

El juicio oral contra Marco Pumari, ex líder cívico potosino, inició el viernes en la Villa Imperial por el caso de la quema del Tribunal Departamental Electoral (TED) de Potosí en los conflictos de 2019. En su declaración, Pumari se proclamó inocente y aseguró que hubo un “autoatentado” en el incendio del edificio electoral potosino después de conocerse los resultados de los comicios de 2019, cuando se acusó al Movimiento Al Socialismo (MAS) de haber cometido “fraude electoral”.

“No soy un ladrón, no soy terrorista, mi única arma tal vez que he tenido en mi vida es mi voz y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y las instituciones. Y el pueblo potosino no es una organización criminal. Luchamos hasta por aquellos que hoy nos acusan y termino esta mi declaración, señor juez, indicando lo siguiente: soy inocente y seré inocente más allá del resultado de este juicio”, aseguró Pumari.